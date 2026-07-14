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Visszalépett a kemény büntetéstől Trump: új alkuk menthetik meg a világkereskedelmet a súlyos adótól
Globál

Visszalépett a kemény büntetéstől Trump: új alkuk menthetik meg a világkereskedelmet a súlyos adótól

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy a Perzsa-öböl menti államokkal kötendő kétoldalú kereskedelmi és beruházási megállapodások lépnek annak a 20 százalékos tranzitdíjnak a helyébe, amelyet egy nappal korábban javasolt kivetni a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra.

Az elnök a Truth Social közösségi platformon közölte, hogy a közel-keleti vezetőkkel folytatott, rendkívül eredményesnek minősített egyeztetések nyomán döntött a változtatás mellett. Ennek megfelelően a korábban tervezett 20 százalékos amerikai illetéket

azok a kereskedelmi és beruházási egyezmények helyettesítik majd, amelyeket az érintett öbölmenti államok külön-külön kötnek meg az Egyesült Államokkal.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala, amelyen a globális kőolajszállítmányok jelentős része áramlik át, így az áthaladó forgalomra tervezett extrailleték a nemzetközi kereskedelem egészére is súlyos hatást gyakorolt volna.

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa kedden önmérsékletre szólította fel a feleket, miután ismét kiéleződött az Egyesült Államok és Irán közötti fegyveres konfliktus, az erőszak kiújulása ugyanis súlyos csapást mér a térség polgári lakosságára. Volker Türk közleményében úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti szélesebb körű ellenségeskedés visszatérése a Közel-Keleten hatalmas visszalépést jelent a régióban és az azon túl élő civilek számára.Hozzátette, hogy a fejlemények aláássák a béketörekvéseket és tovább mélyítik az instabilitást, mindez pedig komoly veszélyt jelent az emberi jogokra az egész térségben.

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Forrás: Reuters

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