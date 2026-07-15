ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország ?
?
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
  • Megjelenítés
Aggasztó orosz terveket ismert meg a NATO-ország hírszerzése, elkezdték a felkészülést egy esetleges támadás ellen
Globál

Aggasztó orosz terveket ismert meg a NATO-ország hírszerzése, elkezdték a felkészülést egy esetleges támadás ellen

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Litvánia hírszerzési értesülések alapján megerősíti az energetikai és közlekedési létesítmények védelmét, mivel az ország vezetése szerint Oroszország infrastruktúra elleni támadásokra készül – jelentette be Gitanas Nausėda államfő egy szerdán megjelent interjúban.

A Reuters beszámolója szerint Nausėda a BNS hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy egyelőre nincs információja a tervezett csapások pontos helyszínéről és időpontjáról, és azt sem állította határozottan, hogy kifejezetten Litvánia lenne a célpont. Az elnök kifejtette, hogy a hírszerzési jelzések alapján a támadások tervezése még folyamatban van, ezért a részletek még nem ismertek, de a szándék és a cél már kirajzolódik.

Különféle módszerekről lehet szó, amelyek célja a kritikus infrastruktúra fizikai megrongálása. Bármi, ami leállítja ezeknek a létesítményeknek a működését

– mondta a litván államfő.

Litvánia, amely NATO-tagként határos a kalinyingrádi orosz exklávéval és Moszkva szövetségesével, Fehéroroszországgal, az Ukrajna elleni 2022-es orosz invázió óta megháromszorozta védelmi kiadásait.

Még több Globál

Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Sikorski: olyan akcióra készül Putyin, amihez hasonlóra Hitler adott parancsot a második világháború előestéjén

Európa nemezisétől vásárolja EU-pénzből a repülőhalál építőkockáit Ukrajna

A szomszédos Lengyelország a hónap elején szintén jelezte, hogy a nyugati hírszerző szervek komoly kockázatként értékelik a lengyel területek és a balti államok elleni esetleges orosz szabotázsakciókat.

Moszkva rendszeresen tagadja, hogy szabotázsakciókat vagy egyéb támadásokat készítene elő vagy hajtana végre az ukrajnai háborús övezeten kívül, az erre vonatkozó vádakat pedig oroszellenes propagandának minősíti.

Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megnyitja első éttermét a McDonald's a népszerű magyar fürdővárosban
Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Kórházba viszi a betegeket az egyik legnépszerűbb zöldség, súlyos bélfertőzést okoz a gyorsan terjedő parazita
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility