Aggasztó orosz terveket ismert meg a NATO-ország hírszerzése, elkezdték a felkészülést egy esetleges támadás ellen

Litvánia hírszerzési értesülések alapján megerősíti az energetikai és közlekedési létesítmények védelmét, mivel az ország vezetése szerint Oroszország infrastruktúra elleni támadásokra készül – jelentette be Gitanas Nausėda államfő egy szerdán megjelent interjúban.

A Reuters beszámolója szerint Nausėda a BNS hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy egyelőre nincs információja a tervezett csapások pontos helyszínéről és időpontjáról, és azt sem állította határozottan, hogy kifejezetten Litvánia lenne a célpont. Az elnök kifejtette, hogy a hírszerzési jelzések alapján a támadások tervezése még folyamatban van, ezért a részletek még nem ismertek, de a szándék és a cél már kirajzolódik.

Különféle módszerekről lehet szó, amelyek célja a kritikus infrastruktúra fizikai megrongálása. Bármi, ami leállítja ezeknek a létesítményeknek a működését

– mondta a litván államfő.

Litvánia, amely NATO-tagként határos a kalinyingrádi orosz exklávéval és Moszkva szövetségesével, Fehéroroszországgal, az Ukrajna elleni 2022-es orosz invázió óta megháromszorozta védelmi kiadásait.

A szomszédos Lengyelország a hónap elején szintén jelezte, hogy a nyugati hírszerző szervek komoly kockázatként értékelik a lengyel területek és a balti államok elleni esetleges orosz szabotázsakciókat.

Moszkva rendszeresen tagadja, hogy szabotázsakciókat vagy egyéb támadásokat készítene elő vagy hajtana végre az ukrajnai háborús övezeten kívül, az erre vonatkozó vádakat pedig oroszellenes propagandának minősíti.

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