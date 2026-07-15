Az éjjel sem pihentek „Magyar” madarai, rendesen megsorozták az orosz árnyékflottát

Brovdi szerint 17 olajtanker, 2 földgázszállító hajó és egy vontatóhajó volt az ukrán drónok célpontjai között.
A parancsnok megjegyezte, kilenc nap alatt összesen 116 orosz hajót találtak el az Azovi-tengeren.
Eközben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy erőik ukrán kikötők ellen mértek csapást, és több célpontot eltaláltak Odessza, illetve Csornomorszk kikötőjében.
Az orosz védelmi minisztérium azt is közölte, hogy Csornomorszk és Dnyipro-Buh kikötőiben négy, az ukrán fegyveres erők számára rakományt szállító hajót találtak el.
Korábban Oleh Kiper odesszai kormányzó adott hírt arról, hogy orosz drónok eltaláltak egy Marshall-szigeteki zászló alatt közlekedő hajót, két ember halálát okozva.
Vitalij Kim, a szomszédos Mikolajiv megye kormányzója szerint náluk is támadás ért egy kikötőt, egy ember megsérült.
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Robert „Magyar” Brovdi tette közzé a felvételt.
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