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Az éjjel sem pihentek „Magyar” madarai, rendesen megsorozták az orosz árnyékflottát
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Az éjjel sem pihentek „Magyar” madarai, rendesen megsorozták az orosz árnyékflottát

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A magyar származású és „Magyar” hívójelű Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka szerint szerdára virradó éjjel az ukrán drónok összesen 20 orosz hajóra mértek csapást a Krím félsziget közelében – írja az Ukrajinszka Pravda.

Brovdi szerint 17 olajtanker, 2 földgázszállító hajó és egy vontatóhajó volt az ukrán drónok célpontjai között.

A parancsnok megjegyezte, kilenc nap alatt összesen 116 orosz hajót találtak el az Azovi-tengeren.

Eközben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy erőik ukrán kikötők ellen mértek csapást, és több célpontot eltaláltak Odessza, illetve Csornomorszk kikötőjében.

Az orosz védelmi minisztérium azt is közölte, hogy Csornomorszk és Dnyipro-Buh kikötőiben négy, az ukrán fegyveres erők számára rakományt szállító hajót találtak el.

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Korábban Oleh Kiper odesszai kormányzó adott hírt arról, hogy orosz drónok eltaláltak egy Marshall-szigeteki zászló alatt közlekedő hajót, két ember halálát okozva.

Vitalij Kim, a szomszédos Mikolajiv megye kormányzója szerint náluk is támadás ért egy kikötőt, egy ember megsérült.

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Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

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