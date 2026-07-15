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Azonnal bevetnék a nemrég elhunyt szenátor Oroszország elleni szankciós fegyverét
Globál

Azonnal bevetnék a nemrég elhunyt szenátor Oroszország elleni szankciós fegyverét

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Egy kétpárti szenátori csoport az Oroszország elleni új szankciós csomag mielőbbi megszavazását sürgeti, amelyen a néhai Lindsey Graham szenátor több mint két éven át dolgozott. A törvényhozók elutasították Donald Trump elnök korábbi javaslatát, amely további rendelkezésekkel bővítette volna az intézkedéscsomagot – jelentette az Ukrajinszka Pravda.

Egy keddi közös sajtótájékoztatón a szenátorok hangsúlyozták, hogy a javaslatot már egyeztették a Fehér Házzal, az széleskörű kétpárti támogatottságot élvez, és nem szorul további átdolgozásra. A dokumentum csaknem kétéves tárgyalássorozat eredménye, és mivel rendkívül összetett, technikai jellegű szankciós mechanizmusokat tartalmaz, a politikusok szerint nem lenne szerencsés újranyitni a vitát és módosításokkal terhelni a szöveget.

A törvényjavaslatot Mike Johnson házelnök is támogatja, jelezve, hogy a republikánusok túlnyomó többsége régóta elkötelezett az Oroszország elleni szankciós törvény mellett.

Richard Blumenthal demokrata szenátor, a jogszabály egyik társszerzője leszögezte, hogy az elnök jóváhagyta a tervezetet, így azt a jelenlegi formájában kell elfogadni. A politikus hangsúlyozta, hogy a csomagot nem szabadna újabb célpontokkal – például Iránnal vagy a Hezbollahhal kapcsolatos elemekkel – kiegészíteni, mivel Blumenthal szerint minden további halogatás újabb áldozatokat követel Ukrajna civil lakossága körében.

Minden tiszteletem az elnök úrnak, de ő már jóváhagyta ezt a törvényjavaslatot, és véleményem szerint inkább ezt kellene továbbvinni, ahelyett, hogy más lehetséges célpontokra is kiterjesztenénk. Ha vannak más törvényjavaslatok, amelyeket ő szeretne előterjeszteni, azokat meg fogjuk fontolni

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– mondta Blumenthal.

A csomag szigorú korlátozásokat irányoz elő Oroszországgal, valamint annak vállalataival, oligarcháival és közvetítőivel szemben, emellett másodlagos szankciókat és vámokat vetne ki az orosz kőolaj és földgáz legnagyobb vásárlóira.

A szenátorok elmondása alapján a Fehér Házzal folytatott tárgyalások jelentősen szűkítették a jogszabály hatókörét, hiszen míg az eredeti változat több mint 60 országra vetett volna ki vámokat, a mostani tervezet kizárólag a legjelentősebb öt orosz kőolaj- és öt földgázimportőrre összpontosít. A szöveg emellett pontosabban meghatározott mentességeket tartalmaz, és kibővíti az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjének hatáskörét a konkrét vámtételek megállapításában.

A szerzők kiemelték, hogy a legújabb változat első alkalommal tartalmaz külön fejezetet Oroszország úgynevezett árnyékflottájáról, vagyis azokról a tartályhajókról, amelyek segítségével Moszkva megkerüli a nemzetközi szankciókat és kőolajat exportál. Blumenthal szerint az átdolgozott szöveg hatékony és célzott eszközöket biztosít a flotta működésének korlátozására, jelentősen megnehezítve, hogy Oroszország bevételekhez jusson az energiaexportból.

A szenátorok bíznak abban, hogy a javaslatot a szenátus augusztusi ülésszaka előtt elfogadják. John Thune, a többségi frakció vezetője kész szavazásra bocsátani a tervezetet, amint biztosítottá válik a kellő támogatottság. A törvényhozók szerint a jogszabály elfogadása egyben tisztelgés is lenne Lindsey Graham emléke előtt, aki az Oroszországgal szembeni szankciós nyomásgyakorlás egyik legfőbb szószólója volt, és a szöveget nem sokkal a halála előtt véglegesítette a Trump-adminisztrációval.

Címlapkép forrása: 2026 CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

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