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Bejönni látszik az ukrán mesterterv: teljes sötétségbe borult a stratégiai fontosságú város a megszállt Krímben
Globál

Bejönni látszik az ukrán mesterterv: teljes sötétségbe borult a stratégiai fontosságú város a megszállt Krímben

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Az orosz hatóságok közlése szerint teljes áramszünet bénította meg a megszállt Krím-félszigeten található Kercs városát az éjszakai ukrán dróntámadások következtében – írta a Kyiv Independent.

Ivan Kosel, a megszállt város Kreml által kinevezett vezetője a közösségi médiában arról számolt be, hogy

egy ellenséges támadás következtében Kercs sajnos teljesen áram nélkül maradt.

Hozzátette, hogy a létfontosságú létesítmények jelenleg tartalék áramforrásokról működnek, és az összes városi közmű a hiba elhárításán dolgozik.

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a Krím-félsziget katonai és kereskedelmi infrastruktúrájának megbénításával igyekszik elszigetelni a megszállt területet.

A Krimenergo helyi áramszolgáltató vállalat – amelyet a félsziget 2014-es bekebelezésekor sajátítottak ki az oroszok – megerősítette a kimaradásokat, és további hálózati zavarokról számolt be.

Közleményük szerint a Krím félszigeten áramkorlátozások vannak érvényben, a lekapcsolásokat a helyzet függvényében hajtják végre, és egyelőre nem tudják pontosan tájékoztatni a lakosságot a szolgáltatás visszaállításának időpontjáról.

Kercs városa a félsziget keleti részén található, nem messze a Krímet a hivatalos Oroszországgal összekötő Krími, más néven Kercsi hídtól. A város ezért stratégiai fontosságú helyen fekszik.

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