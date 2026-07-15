Durvul a helyzet: iráni atomerőművet bombáztak az amerikaiak

Működésbe léptek a légvédelmi szirénák a délnyugat-iráni Busehr atomerőműve környékén szerdán - jelentette a Mehr iráni hírügynökség.

A hírügynökség hozzátette, hogy az ügyben a hatóságoktól egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.

Az Egyesült Államok kedd este indított újabb légitámadásokat Irán ellen, és ismét blokád alá vonta az ország kikötőit.

Teherán ezt követően a térségben lévő amerikai létesítmények ellen indított csapásokat.

Fatemeh Mohadzserani iráni kormányszóvivő az X-en azt közölte, több mint 30 civil vesztette életét az utóbbi napokban az Irán déli részét érő támadásokban.

Az iráni állami televízió bejelentése szerint a legutóbbi amerikai csapásokban 13 katona is elesett, többen pedig megsebesültek az ország délkeleti részén lévő Szisztán és Beludzsisztán tartományban. A Taszním iráni hírügynökség hivatalos forrásokra hivatkozva leszögezte: a műveletre Irán "a megfelelő időben döntő választ fog adni", hozzátéve, hogy az amerikai erők - amelyek egy katonai szállást is célba vettek - "a lehető legtöbb áldozatot akarták szedni".

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