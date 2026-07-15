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Egyre veszélyesebb katonai villongások a rendkívül feszült térségben: valójában ez a keleti nagyhatalom célja
Globál

Egyre veszélyesebb katonai villongások a rendkívül feszült térségben: valójában ez a keleti nagyhatalom célja

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Kína a nyár folyamán két új, jelentős visszhangot kiváltó katonai és paramilitáris lépéssel demonstrálta elszántságát a térségben. Szakértők szerint mindkét manőver célja az volt, hogy Peking hosszú távon is elrettentse a területi igényeit vitató feleket - tudósított a Defense News.

Az egyik említett esetben a tajvani vizeken jelentek meg kínai járőrhajók. Ennek újdonságát az adja, hogy Peking a haditengerészet vagy a légierő helyett a parti őrséget vetette be. Elemzők szerint ez tudatos döntés, hiszen Peking így rendészeti tevékenységként tüntetheti fel a jelenlétet, és mérsékelt magatartást tanúsíthat ahelyett, hogy nyílt katonai fellépést alkalmazna. Brian Hioe, a Nottinghami Egyetem kutatója szerint ugyanakkor Kína

egyre szorosabban integrálja a polgári és a katonai erőket, ami megnehezíti a többi ország reagálását az úgynevezett szürkezónás tevékenységekre.

A legjelentősebb változás, hogy a Tajvantól mintegy 100 kilométerre (54 tengeri mérföldre) állomásozó, fehér hajótestű flotta jelenléte állandósulni látszik, amire korábban nem volt példa. A nagyméretű parti őrségi hajókat eleve hosszabb bevetésekre tervezték, mint a hagyományos haditengerészeti egységeket – mutatott rá Joshua Arostegui, az amerikai katonai akadémia kutatója. A hajók július 4-i váltása és Peking nyilatkozatai egyaránt arra utalnak, hogy a járőrözés rutinszerűvé válik.

A tajvani Szárazföldi Ügyek Tanácsa szerint a kínai hajók megsértik a nemzetközi jogot, és aláássák a térség stabilitását. Elemzők szerint az első járőrmissziók válaszlépésként indultak a Japán és a Fülöp-szigetek közötti tengeri határtárgyalásokra, amelyeket a kínai kormány nyíltan elítélt. Amennyiben a járőrözés tartóssá válik, Tajvan és Japán a saját parti őrségének megerősítésével reagálhat, míg az Egyesült Államok a szövetségeseivel közösen "a hajózás szabadságát" biztosító műveleteket hajthat végre.

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A második esetben, július 6-án hajtottak végre rakétatesztet. Ennek során

Kína történetében először indított stratégiai rakétát tengeralattjáróról nemzetközi vizekre,

ami komoly tiltakozást váltott ki Ausztrália, Japán, Új-Zéland, az Egyesült Államok, valamint több dél-csendes-óceáni szigetország vezetői körében. A washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) elemzése szerint a rakéta egy gyakorló robbanófejet juttatott célba mintegy 7300 kilométeres távolságban, miközben feltehetően átrepült a Fülöp-szigetek egyes részei felett is.

Elemzők szerint a teszttel Peking mindenekelőtt azt kívánta bizonyítani, hogy teljes értékű nukleáris triáddal – azaz szárazföldi indítású interkontinentális rakétákkal, stratégiai bombázókkal és tengeralattjáróról indítható rakétákkal – rendelkezik, és csapásmérő képessége nem csupán elméleti, hanem valós elrettentő erőt képvisel. A CSIS szerint a JL-2 vagy JL-3 típusú rakéta indítását valószínűleg a 13. közös kínai-orosz haditengerészeti gyakorlat idejére időzítették, ezzel is hangsúlyozva a két nagyhatalom közötti stratégiai együttműködést. A kínai állami hírügynökség az éves kiképzési program részeként mutatta be a tesztet, és közölte, hogy az érintett országokat előzetesen értesítették.

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