Eldőlt a legújabb amerikai szuperfegyver sorsa: fontos döntés született a hatodik generációs B-21 Raider lopakodó bombázóról

A bejelentéssel egy 2025 végén nyilvánosságra került belső szakmai vita végére tettek pontot. Thomas Bussiere tábornok, a Globális Csapásmérő Parancsnokság korábbi vezetője egy feljegyzésben korábban azt javasolta, hogy az egyik pilóta helyét fegyverrendszer-kezelő tiszt vegye át. Érvelése szerint a Raiderben rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázásához a repülési tapasztalat mellett fegyverkezelési, elektronikai hadviselési és valós idejű harctéri irányítási ismeretekre is szükség van.

A javaslatot végül elvetették, és a légierő az alapos elemzések után a kétpilótás felállás mellett tette le a voksát.

A fegyverrendszer-kezelő (WSO) és harcrendszer-kezelő tisztek (CSO) ennek ellenére fontos szerepet kapnak a Raider-programban. A légierő átképzési programot indít, amelynek keretében a kiválasztott tisztek pilótaképzést kapnak, mielőtt a B-21-esekre kerülnének. A közlemény szerint így a pilótafülkében két szakképzett pilóta fog szolgálatot teljesíteni, miközben a haderő a fegyverrendszer-kezelők mélyreható harci tapasztalatát is hasznosítani tudja. A program pontos ütemtervét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A döntés hátterében a Raiderre váró küldetések jellege áll. A gép az általa fokozatosan felváltott B-2 Spirithez hasonlóan az Egyesült Államok területéről induló, akár 24 óránál is hosszabb, közvetlen csapásmérő bevetések végrehajtására alkalmas. Az Operation Midnight Hammer hadművelet során például a B-2-esek mintegy 37 órás repüléseket hajtottak végre a Whiteman légitámaszpontról felszállva az iráni nukleáris létesítmények ellen. Az ilyen rendkívül hosszú küldetéseken a pilóták felváltva vezetik a gépet, amíg a másik pihen, amit a fedélzeti mosdó és a konyharész is támogat. A két teljesen kiképzett pilóta jelenléte emellett

létfontosságú tartalékot jelent, és csökkenti a terhelést az olyan kritikus szakaszokban, mint a légi utántöltés vagy az ellenséges légtérben végrehajtott támadás.

A légierő eközben már a hatodik generációs Raider hadrendbe állítását készíti elő. Jelenleg két előszériás példány végez tesztrepüléseket a kaliforniai Edwards légitámaszponton. Az első harci alakulat 2027-ben alakul meg a dél-dakotai Ellsworth légitámaszponton. Troy Meink légierő-miniszter elmondása szerint ez az egység kapja majd meg az Edwards bázison tesztelt két gép egyikét, ugyanis a tesztpéldányokat idővel teljes értékű harci repülőgépekké alakítják át.

Meink hozzátette, hogy a légierő igyekszik felgyorsítani a bombázó rendszeresítését, így az Ellsworth légitámaszponton már megkezdődött a szükséges infrastruktúra kiépítése. A cél az, hogy a repülőgépek minél előbb a hadműveleti egységekhez kerüljenek, ahol a személyzet kidolgozhatja a gyakorlati alkalmazási eljárásokat. A legénység összetételének hivatalos rögzítésével a légierő megkezdheti a jövőbeli pilótautánpótlás célzott képzését is.

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