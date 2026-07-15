Eldőlt: ő lesz a következő brit miniszterelnök, hétfőtől veszi át az irányítást

Szerdán hivatalosan is eldőlt, hogy Andy Burnham volt manchesteri polgármester lesz a kormányzó brit Munkáspárt új vezetője és így jövő hétfőtől a következő brit miniszterelnök, miután a párttal társult viszonyban működő szakszervezetek közül is az előírt minimumnál sokkal többnek a támogatását megszerezte.

Keir Starmer miniszterelnök, a Munkáspárt jelenlegi vezetője június 22-én jelentette be távozási szándékát, miután az elmúlt hónapok sorozatos belpolitikai botrányai, valamint a májusban tartott angliai helyhatósági, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán rendkívül népszerűtlenné vált, és saját pártjának számos képviselője, köztük kabinetjének több magas beosztású tagja is felszólította, hogy távozzon a Munkáspárt és a kormány éléről.

Andy Burnham, az egyetlen utódjelölt fölényes, 55 százalékos - vagyis a Munkáspárt 20 százalék körüli országos támogatottságát messze meghaladó - többséggel megnyerte az egyik manchesteri elővárosban június 18-án tartott időközi parlamenti választást, így képviselőként bekerült a londoni alsóházba.

Ez elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy induljon a pártvezetői és így a miniszterelnöki tisztségért, a brit kormánynak ugyanis a törvényerejű szokásjog alapján csak parlamenti képviselők lehetnek a tagjai.

Ennek a választókerületnek a korábbi munkáspárti képviselője kifejezetten azért adta vissza mandátumát, hogy Burnham indulhasson a kiírt időközi választáson és bekerülhessen a parlamentbe.

A pályázóknak szerdáig kellett összegyűjteniük az alsóházi Labour-frakció minimum húsz százalékának támogatását.

A frakciónak jelenleg 403 tagja van, vagyis a jelöltség elnyeréséhez legalább 81 munkáspárti képviselő írásos támogatására volt szükség.

Burnham azonban már a hét elejére a frakció 379 tagjának támogató aláírását gyűjtötte össze, így matematikailag lehetetlenné vált, hogy bárki más megszerezze a minimálisan szükséges 81 aláírást.

Andy Burnhamnek a Labour szabálykönyve alapján a párthoz hivatalosan kötődő 31 szakszervezet és egyéb baloldali társadalmi szerveződés közül legalább háromnak a támogatását is el kellett nyernie, de szerda este bejelentették, hogy e szerveződések közül nyolc hivatalosan Burnhamet jelöli Starmer utódjaként.

Ezzel vált hivatalosan is véglegessé, hogy a Munkáspárt és a brit kormány élén Andy Burnham váltja a leköszönő Keir Starmert.

Burnhamet pénteken, a Munkáspárt rendkívüli egynapos kongresszusán választják formálisan a párt vezetőjévé, és a volt manchesteri polgármestert hétfőn III. Károly király megbízza az új kormány megalakításával.

Keir Starmer szerdán, a képviselői kérdések és azonnali kormányfői válaszok szokásos heti időpontjában jelent meg utoljára a londoni alsóházban miniszterelnökként, kijelentve, hogy politikai pályafutása "a végéhez érkezett".

Az ülés után távozó Starmert a kormányzó Munkáspárt és az ellenzék képviselői is felállva, tapsvihar közepette búcsúztatták, jóllehet a leköszönő kormányfő a Downing Street korábbi közlése szerint a jelenlegi parlamenti ciklus végéig megtartja képviselői mandátumát.

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