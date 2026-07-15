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Elgáncsolták Trump ezermilliárd dolláros álmát: lőttek Amerika brutális felfegyverzésének?
Globál

Elgáncsolták Trump ezermilliárd dolláros álmát: lőttek Amerika brutális felfegyverzésének?

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Az amerikai szenátus demokrata tagjai kedden blokkolták a védelmi költségvetési törvény elfogadását, így tiltakozva Donald Trump amerikai elnök iráni háborúja ellen - írja az AP. A csomag 1150 milliárd dollárra növelné a Pentagon éves büdzséjét, de 50-46 arányban, jórészt pártvonalak mentén elbukott.

Chuck Schumer, a szenátusi demokraták frakcióvezetője kijelentette, a nemzetvédelmi felhatalmazási törvény (NDAA)

nem adhat korlát nélküli felhatalmazást ahhoz a meggondolatlansághoz, amit Iránban látunk. [...] Donald Trump nem teheti meg, hogy egyre mélyebbre rángassa az amerikai népet egy olyan háborúba, amelyet nem tud megmagyarázni, és amelynek nem tudja, hogyan vessen véget – majd pedig azt követelje, hogy a Kongresszus hunyjon szemet felette.

A felsőházi szavazást egy nappal azután tartották, hogy a Fehér Ház hivatalosan értesítette a Kongresszust az Irán ellen indított légicsapások folytatásáról. Az Egyesült Államok és Izrael lassan öt hónappal ezelőtt támadta meg az iszlám köztársaságot.

Az idei védelmi költségvetéssel szemben kétirányú ellenállás bontakozott ki a szenátusban.

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Az elsősorban demokrata párti törvényhozók egyrészt Trump iráni hadműveletei ellen tiltakoznak, másrészt azzal sem értenek egyet, hogy a Pentagon büdzséjét a tavalyi mintegy 900 milliárd dollárról rekordmagas szintre, 1500 milliárd dollárra (471 ezermilliárd forintra) emeljék a Fehér Ház 2027-es költségvetési igényének megfelelően.

A Trump-kormányzat a 1150 milliárdon felüli 350 milliárd dollárt a könnyebben megugorható költségvetési egyeztetési eljárással verné keresztül,

de a képviselőházi republikánusok csupán további 87 milliárdot tekintenek elképzelhetőnek.

A plusz katonai finanszírozás azon a 150 milliárd dolláron felül érkezhet, amellyel a republikánusok már tavaly megtoldották a Pentagon büdzséjét a "nagy, gyönyörű törvény" keretében. Egyesek szerint a minisztérium még ezt sem költötte el, vagy nem számolt el vele teljesen.

A szenátus emiatt szigorú korlátok közé szorítaná Pete Hegseth védelmi minisztert, amennyiben a tárca nem tesz eleget az elszámolási kötelezettségének a Kongresszus felé. A törvénytervezet befagyasztaná a tárcavezető utazási keretét mindaddig, amíg be nem nyújtja a kért jelentéseket, többek közt arról a légicsapásról, amelyet az iráni háború kezdetén hajtottak végre egy minábi iskola ellen, megölve több mint 150 embert, túlnyomórészt kisdiákokat.

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