Elmondta Irán, mi lesz most a Trump-féle megállapodással

A szemet szemért elv alapján nincs több értelme tartanunk magunkat az egyetértési megállapodáshoz”
– idézi a lap az iráni vezetőt.
Azt mondta: Irán most harcban áll Amerikával, a fegyveres erők minden eszközzel az ellenséges támadások elhárításán dolgoznak.
Arra is kitért, hogy Irán a szándéknyilatkozatnak megfelelően ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost, ahogy tette ezt mindig is.
Ezt kifejtve folytatta:
bár az ellenséges támadás miatt Teherán most nem tartja magát az egyezményhez, az Amerikával kötött szándéknyilatkozat nem lett teljesen semmis, Irán továbbra is azt szeretné, ha a szerződésben foglaltak érvénybe lépnének.
Galibáf viszont hozzátette: ha a háború folytatódik, Irán minden erejével harcolni fog, de nem mondtak le a tárgyalásokról a konfliktus lezárása érdekében.
Elmondta: Irán a létéért küzd ebben a háborúban, hiszen az Egyesült Államok az iszlamista vezetés megbuktatásán és Irán feldarabolásán dolgozik.
Arra is kitért, hogy csak olyan békét hajlandók kötni Amerikával, amely reális, tartós és tiszteletben tartja Irán nemzeti érdekeit és biztonságát.
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