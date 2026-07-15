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ENG
Anglia 1 0 Argentína
ARG
  gól: Anthony Gordon 55'
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Eszkaláció felé tart a háború: könnyen kísérleti tereppé válhat a Közel-Kelet
Globál

Eszkaláció felé tart a háború: könnyen kísérleti tereppé válhat a Közel-Kelet

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Az Egyesült Államok első alkalommal vetett be tengeri drónt Irán ellen, ami új szintre emelheti a konfliktust – mondta el egy szakértő az Al-Dzsazírának.

A lap megkérdezett egy szakértőt, miképpen látja az egyre jobban elhúzódó háborút. Simon Mayall, nyugalmazott brit hadseregtiszt és a Védelmi Minisztérium közel-keleti tanácsadója úgy véli, hogy a konfliktus egyre inkább amolyan kísérleti tereppé válhat, ahol a felek élesben is bevethetik a tesztelés alatt álló technológiájukat. Ez az ukrajnai harctéren már bebizonyosodott, ahol mindkét fél rendkívül felgyorsította a fejlesztéseit, és amint elkészül egy új fegyver, másnap jóformán máris éles helyzetben is kipróbálják. Hasonlóan gondolkodhat a jövőben Washington és Teherán is, a sebesség kulcsfontosságúvá válhat.

A valóság az, hogy minden csatatér egyfajta katonai, technológiai kísérleti területté válik. Mindenféle dolgot sietve gyártanak. Ez egy nagyon-nagyon gyors technológiai fejlődést eredményez

– hangsúlyozta, kifejezetten arra utalva, hogy az amerikai hadsereg először vetett be tengeri drónt a történelme során.  

Azt is hozzátette ugyanakkor, hogy ezen a téren az Egyesült Államok hatalmas előnnyel bír, számos olyan ehetőség áll rendelkezésükre, amivel eszkalálni tudják a konfliktust.

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Címlapkép forrása: Omar Marques/Getty Images

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