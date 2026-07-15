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Európa nemezisétől vásárolja EU-pénzből a repülőhalál építőkockáit Ukrajna
Globál

Európa nemezisétől vásárolja EU-pénzből a repülőhalál építőkockáit Ukrajna

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Engedélyt adott az Európai Unió az ukrán vezetésnek, hogy kínai drónalkatrészeket vásároljanak az uniós védelmi hitel első, közel 6 milliárd eurós részletéből, amely kivételt jelent az általános beszerzési szabályok alól. A mentességet azért kapták meg, mert bizonyos drónkomponensek Európában nem érhetők el kellő mennyiségben vagy elég gyorsan. Az ukrán hadsereg drónjai az orosz harctéri veszteségek mintegy 80 százalékáért felelősek, így az EU rövid távon kénytelen engedményeket tenni az azonnali szükségletek érdekében.

Ukrajna az Európai Unió engedélyével kínai drónalkatrészeket is vásárolhat az uniós védelmi hitel első, közel 6 milliárd eurós részletéből – számolt be a Financial Times.

A döntés kivételt jelent az általános szabályok alól, amelyek szerint az EU pénzéből beszerzett haditechnikai termékeknek elsősorban az uniós belső piacról, Ukrajnából vagy jóváhagyott partnerországokból kell származniuk.

A mentességet azért adták meg, mert bizonyos drónkomponensek Európában nem érhetők el kellő mennyiségben vagy elég gyorsan. Az első, 5,9 milliárd eurós védelmi részletet kifejezetten drónbeszerzésekre fordítják, Kijev pedig egyes kínai alkatrészek esetében sikeresen igazolta, hogy azokat jelenleg nem tudja megfelelő alternatív forrásból beszerezni.

A döntés rávilágít az európai hadiipar továbbra is jelentős kapacitáshiányaira, és bár Ukrajna a háború alatt Európa egyik leginnovatívabb védelmi iparát építette ki, a drónok felhasználása gyorsabban nő, mint a hazai és szövetséges gyártási kapacitás.

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Ukrán tisztviselők szerint a drónok okozzák az orosz harctéri veszteségek mintegy 80 százalékát, az inváziós erők már repülőhalálként emlegetik az olcsó ukrán eszközöket.

Az ügy egyúttal kényelmetlenül mutatja meg Kína kettős szerepét a háborúban: Brüsszel Pekinget Oroszország hadiiparának egyik legfontosabb beszállítójaként bírálja, miközben elismeri, hogy az ukrán fegyvergyártás is függ kínai alkatrészektől. Az EU ezért az iparpolitikai önállóság erősítésére törekszik, de rövid távon kénytelen engedményeket tenni, amikor az ukrán hadsereg azonnali szükségletei ezt megkövetelik.

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Címlapkép: A HentaiFPV Drones egyik alkalmazottja 2024. február 26-án Lvivben, Ukrajnában egy gyárban új, katonai célra szánt FPV-drónon dolgozik. Mivel Ukrajna aknavető- és tüzérségi lőszer-készletei szűkösek, a gyártása olcsó FPV-drónok használata egyre fontosabbá vált a frontvonalakon. A fotó forrása: Chris McGrath/Getty Images

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