Ezt nagyon elszúrta Donald Trump: örökké tartó háborúba ragadhat bele a béketeremtő elnök

Mike Rosenberg amerikai professzor azt nyilatkozta a lapnak: szerinte csak akkor érhet véget az iráni háború, ha olyan megállapodás születik, melyet mindkét fél győzelemként tud eladni, jelenleg ilyenre nincs esély.

Úgy látja: a konfliktus valószínűleg úgy ér majd véget, hogy Amerika és Irán tűzszünetet köt Pakisztán segítségével, de Teherán várhatóan nem ad majd semmilyen nukleáris garanciát az Egyesült Államoknak.

Andreas Böhm svájci Közel-Kelet elemző azt mondta:

most úgy néz ki, könnyen alakulhat át az iráni konfliktus többéves, hosszú időn át elhúzódó háborúvá.

Trump beleragadt egy olyan csávába, amit ő maga és Izrael hozott létre, nem tud most kikeveredni belőle arcvesztés nélkül, közben persze az irániak azon dolgoznak, hogy kihozzák a maximumot a helyzetből, az is lehet, hogy így túl nagy kockázatot vállalnak. Lehet, hogy ebből hosszútávú, alacsony intenzitású háború lesz, egy olyan végtelen háború, melyek befejezésével Trump kampányolt”

– mondta.

Arra is kitért, hogy szerinte a Hormuzi-szoros biztosításához olyan átfogó művelet kellene, melyet az amerikai közvélemény már nem nyelne le.

Lehet, hogy van valamilyen szűk út Hormuz kapcsán, melyen végig mehetnek a tárgyalások, de bármilyen megállapodás is lesz, el kell fogadni, hogy új valóság van. Nem mehetünk már vissza a háború előtti időkbe”

– mondta Böhm.

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