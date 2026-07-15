ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország ?
?
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
  • Megjelenítés
Ezt nagyon elszúrta Donald Trump: örökké tartó háborúba ragadhat bele a béketeremtő elnök
Globál

Ezt nagyon elszúrta Donald Trump: örökké tartó háborúba ragadhat bele a béketeremtő elnök

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Könnyen lehet, hogy Donald Trump amerikai elnök bele fog ragadni egy újabb közel-keleti „örökké tartó háborúban” – mondták amerikai elmezők a CNBC-nek.

Mike Rosenberg amerikai professzor azt nyilatkozta a lapnak: szerinte csak akkor érhet véget az iráni háború, ha olyan megállapodás születik, melyet mindkét fél győzelemként tud eladni, jelenleg ilyenre nincs esély.

Úgy látja: a konfliktus valószínűleg úgy ér majd véget, hogy Amerika és Irán tűzszünetet köt Pakisztán segítségével, de Teherán várhatóan nem ad majd semmilyen nukleáris garanciát az Egyesült Államoknak.

Andreas Böhm svájci Közel-Kelet elemző azt mondta:

most úgy néz ki, könnyen alakulhat át az iráni konfliktus többéves, hosszú időn át elhúzódó háborúvá.

Még több Globál

Nagy baj van a Hormuzi-szorosnál: szétlövik az amerikai védelem alatt hajózó tankereket, rettegnek a vállalatok

Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Ukrajna olyat tett a tengeren, amilyenre még soha nem volt példa a világon

Trump beleragadt egy olyan csávába, amit ő maga és Izrael hozott létre, nem tud most kikeveredni belőle arcvesztés nélkül, közben persze az irániak azon dolgoznak, hogy kihozzák a maximumot a helyzetből, az is lehet, hogy így túl nagy kockázatot vállalnak. Lehet, hogy ebből hosszútávú, alacsony intenzitású háború lesz, egy olyan végtelen háború, melyek befejezésével Trump kampányolt”

– mondta.

Arra is kitért, hogy szerinte a Hormuzi-szoros biztosításához olyan átfogó művelet kellene, melyet az amerikai közvélemény már nem nyelne le.

Lehet, hogy van valamilyen szűk út Hormuz kapcsán, melyen végig mehetnek a tárgyalások, de bármilyen megállapodás is lesz, el kell fogadni, hogy új valóság van. Nem mehetünk már vissza a háború előtti időkbe”

– mondta Böhm.

Kapcsolódó cikkünk

Megint elgurult Trump gyógyszere - Belengette, mi vár Iránra, ha nem ülnek tárgyalóasztalhoz

Sajátjaival állt le üvöltözni Donald Trump: gyűlnek a fellegek, de az elnök nem hajlandó foglalkozni a valósággal

Durvul a helyzet: iráni atomerőművet bombáztak az amerikaiak

Trump egyetlen választást hagyott Iránnak – Ismét lángba borult a Közel-Kelet

Címlapkép forrása: Public Domain / Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Connectax VAT Manager eÁFA M2M

Az eÁFA M2M átállás kapcsán sok vállalatnál elsőként az IT-fejlesztés kérdése merül fel: hogyan készül majd el az XML, hogyan kapcsolódik a rendszer a NAV-hoz, ki fogja értelmezni a vissza

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiszáradt Európa legfontosabb folyója, vele pusztul a kontinens ipara
Tisza-kormány: új párt alakulhat a Fidesz romjain, lemondott Szijjártó Péter
Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility