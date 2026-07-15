Figyelmeztet a magyar nagykövetség: háború lesz, erre készülhetnek a magyar emberek Ománban

A felhívás azért készült, mert kiújult a katonai konfliktus az Egyesült Államok és Irán közt.

A nagykövetség arra kéri a magyar állampolgárokat, hogy

Muszandám kormányzóságban, valamint Szohár, Duqm és Szalála városában kerüljék a kikötők térségét és az olajipari infrastruktúrát.

A tavaszi háború során Irán ezeket a létesítményeket támadta.

Emellett a követség azt javasolja a magyar állampolgároknak, hogy továbbra is kísérjék kiemelt figyelemmel a helyi és regionális eseményeket és regisztráljanak konzuli védelemre.

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