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Figyelmeztet a magyar nagykövetség: háború lesz, erre készülhetnek a magyar emberek Ománban
Globál

Figyelmeztet a magyar nagykövetség: háború lesz, erre készülhetnek a magyar emberek Ománban

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Felhívást tett közzé a maszkati magyar nagykövetség az Ománban tartózkodó magyar állampolgárok számára Facebookon.

A felhívás azért készült, mert kiújult a katonai konfliktus az Egyesült Államok és Irán közt.

A nagykövetség arra kéri a magyar állampolgárokat, hogy

Muszandám kormányzóságban, valamint Szohár, Duqm és Szalála városában kerüljék a kikötők térségét és az olajipari infrastruktúrát.

A tavaszi háború során Irán ezeket a létesítményeket támadta.

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Emellett a követség azt javasolja a magyar állampolgároknak, hogy továbbra is kísérjék kiemelt figyelemmel a helyi és regionális eseményeket és regisztráljanak konzuli védelemre.

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Címlapkép forrása: Elke Scholiers/Getty Images

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