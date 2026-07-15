Kimondta a bíróság: bűnösnek találták a miniszterelnök testvérét – Itt az újabb csapás a szocialista nagyágyúra

Kilenc évre eltiltotta közhivatal viselésétől egy spanyol bíróság kedden David Sánchezt, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök testvérét, akit a 2017-es badajozi kulturális kinevezésével összefüggésben hivatali visszaélésben mondott ki bűnösnek.

Az ítélet újabb politikai csapást jelent a szocialista kormányfőre,

akinek kormányát és közvetlen környezetét az elmúlt két évben több korrupciós botrány érintette. Pedro Sánchez egyik volt szövetségesét és miniszterét egy másik korrupciós ügyben 24 év börtönbüntetésre ítélték, míg bírósági eljárást indítottak felesége, Begoña Gómez ellen is.

David Sánchezt (címlapképünkön középen) azzal vádolták, hogy

családi kapcsolatai révén olyan állást kapott Badajoz tartományi önkormányzatánál, amelyet kifejezetten rá szabtak.

A kinevezés idején Sánchez nem volt miniszterelnök, de már a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) vezetője volt, miközben a párt ellenzékben politizált.

A miniszterelnök korábban a szélsőjobboldal politikai indíttatású kampányának nevezte az eljárást.

A bíróság megállapította, hogy a tartomány zenei konzervatóriumainak felügyeletére létrehozott tisztségnek nem volt valós közigazgatási indoka, hanem David Sánchez személyes érdekeit szolgálta. Az ítélet szerint a vádlottak "kirívóan önkényesen" jártak el annak érdekében, hogy meghatározott személyeket részesítsenek előnyben, és a munkakört később úgy módosították, hogy az igazodjon David Sánchez opera iránti érdeklődéséhez.

A bíróság ugyanakkor felmentette David Sánchezt a befolyással üzérkedés vádja alól, ami szabadságvesztéssel is járhatott volna.

A jobboldali nyomásgyakorló szervezetek letöltendő börtönbüntetést kértek rá, míg az ügyészség az eljárás megszüntetését indítványozta. David Sánchez a tárgyalás során tagadta a terhére rótt cselekményeket. Az ítélet ellen fellebbezhet is.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ballesteros