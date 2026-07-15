Kiszivárgott: befolyásos muzulmán vezetők hangolják Trumpot Netanjahu ellen

Izraeli értesülések szerint több arab vezető, diplomata is beszélt Donald Trumppal a közelmúltban és mind azt mondták neki, hogy Netanjahu szerintük komoly veszélyt jelent a régió stabilitására és a Közel-Kelet békéjére nézve.
Az izraeli lapok arról is írnak, hogy
Trump állítólag „elkezdett hallgatni” az arab vezetőkre, ami szerintük abból is látható, hogy az amerikai vezető nem jelezte nyíltan Netanjahu támogatását a közelgő izraeli választásokon.
Trump és Netanjahu kapcsolata láthatóan és jelentősen leromlott az elmúlt hetekben, ennek több oka is volt. Az egyik, hogy Izrael úgy látja: az Iránnal való kiegyezés nem jelent hosszú távon megoldást Izrael biztonságára, a másik pedig az, hogy Izrael nem hajlandó kivonulni Libanonból, ami épp az Iránnal való megbékülést hátráltatja. Több amerikai lap is írt arról, hogy Trump káromkodva leszidta Netanjahut közelmúltbeli beszélgetéseik során, az elnök pedig nyilvánosan is kritizálta az izraeli vezetőt a libanoni műveletek miatt.
(Times of Israel nyomán)
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