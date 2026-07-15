Magas helyről jött a figyelmeztetés: Oroszország támadásra készül, több ország is célkeresztbe kerülhet

A kancellár szerint
a Kreml terjeszkedési tervei messze túlmutatnak a jelenlegi konfliktuson, és Moszkva már egy szélesebb frontvonalat készít elő a jövőbeli csapásokhoz.
Merz hangsúlyozta, hogy egyértelmű bizonyítékok állnak rendelkezésre az újabb orosz agressziós tervekről, amelyek Ukrajnán túlmenően a balti államokat, Moldovát és Európa más területeit is fenyegetik.
Németország a földrajzi elhelyezkedése miatt már most is közvetlenül érzékeli a Kreml ellenséges lépéseit. Merz példaként említette a német területen végrehajtott nagyszabású szabotázsakciókat, a folyamatos kémkedési kísérleteket, valamint a kritikus információs infrastruktúrát érő kibertámadásokat. A kancellár úgy fogalmazott, hogy bár az ország nem áll háborúban, a klasszikus értelemben vett békeidőszaknak is vége szakadt.
Friedrich Merz hozzátette, hogy ezen fenyegetések miatt
Németországnak rendkívül gyorsan újjá kell építenie a védelmi képességeit.
Azokra a félelmekre reagálva, amelyek szerint Oroszország kihasználhatja az európai fegyverkezés átmeneti időszakát, a kancellár kijelentette, hogy továbbra is bízik a NATO erejében. Véleménye szerint a katonai szövetség megfelelő elrettentő erőt képvisel, és a tagállamok között teljes az egyetértés a kollektív védelem megerősítésének szükségességét illetően.
Gitanas Nausėda litván elnök korábban arról számolt be, hogy a balti állam hírszerzési adatai szerint Oroszország újabb agresszív lépésekre készül, és a NATO egységét akarja próbára tenni. Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter pedig úgy nyilatkozott, hogy Varsó egy lehetséges orosz provokációra számít, amelynek során Moszkva ukrán drónokat vethet be.
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