ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország ?
?
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
  • Megjelenítés
Magas helyről jött a figyelmeztetés: Oroszország támadásra készül, több ország is célkeresztbe kerülhet
Globál

Magas helyről jött a figyelmeztetés: Oroszország támadásra készül, több ország is célkeresztbe kerülhet

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Friedrich Merz német kancellár berlini sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Oroszország aktívan készül katonai agressziójának európai kiterjesztésére, ami közvetlenül veszélyeztet több országot is - közölte a RBK Ukraine.

A kancellár szerint

a Kreml terjeszkedési tervei messze túlmutatnak a jelenlegi konfliktuson, és Moszkva már egy szélesebb frontvonalat készít elő a jövőbeli csapásokhoz.

Merz hangsúlyozta, hogy egyértelmű bizonyítékok állnak rendelkezésre az újabb orosz agressziós tervekről, amelyek Ukrajnán túlmenően a balti államokat, Moldovát és Európa más területeit is fenyegetik.

Németország a földrajzi elhelyezkedése miatt már most is közvetlenül érzékeli a Kreml ellenséges lépéseit. Merz példaként említette a német területen végrehajtott nagyszabású szabotázsakciókat, a folyamatos kémkedési kísérleteket, valamint a kritikus információs infrastruktúrát érő kibertámadásokat. A kancellár úgy fogalmazott, hogy bár az ország nem áll háborúban, a klasszikus értelemben vett békeidőszaknak is vége szakadt.

Még több Globál

Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Putyin egyik legfontosabb embere felfedte, valójában mi a Nyugat célja Ukrajnával

Nagy baj van a Hormuzi-szorosnál: szétlövik az amerikai védelem alatt hajózó tankereket, rettegnek a vállalatok

Friedrich Merz hozzátette, hogy ezen fenyegetések miatt

Németországnak rendkívül gyorsan újjá kell építenie a védelmi képességeit.

Azokra a félelmekre reagálva, amelyek szerint Oroszország kihasználhatja az európai fegyverkezés átmeneti időszakát, a kancellár kijelentette, hogy továbbra is bízik a NATO erejében. Véleménye szerint a katonai szövetség megfelelő elrettentő erőt képvisel, és a tagállamok között teljes az egyetértés a kollektív védelem megerősítésének szükségességét illetően.

Gitanas Nausėda litván elnök korábban arról számolt be, hogy a balti állam hírszerzési adatai szerint Oroszország újabb agresszív lépésekre készül, és a NATO egységét akarja próbára tenni. Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter pedig úgy nyilatkozott, hogy Varsó egy lehetséges orosz provokációra számít, amelynek során Moszkva ukrán drónokat vethet be.

Kapcsolódó cikkünk

Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Connectax VAT Manager eÁFA M2M

Az eÁFA M2M átállás kapcsán sok vállalatnál elsőként az IT-fejlesztés kérdése merül fel: hogyan készül majd el az XML, hogyan kapcsolódik a rendszer a NAV-hoz, ki fogja értelmezni a vissza

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiszáradt Európa legfontosabb folyója, vele pusztul a kontinens ipara
Tisza-kormány: új párt alakulhat a Fidesz romjain, lemondott Szijjártó Péter
Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility