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  gól: Anthony Gordon 55'
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Megérkeztek a felvételek: ötezerszer olcsóbb fegyverrel mértek csapást a méregdrága orosz haditechnikára
Globál

Megérkeztek a felvételek: ötezerszer olcsóbb fegyverrel mértek csapást a méregdrága orosz haditechnikára

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Az ukrán Nemzeti Gárda Omega Különleges Rendeltetésű Központjának katonái precíziós dróncsapással semmisítettek meg egy orosz Tor önjáró légvédelmi rakétarendszert a frontvonal közelében - számolt be a Defence Express.

A támadást az Omega Központ 4. önálló osztagának kezelői hajtották végre. Az egység közzétette a bevetésről készült videófelvételt, amelyen jól látható, amint a drón pontosan becsapódik a tüzelőállásban lévő légvédelmi rendszerbe. Az osztag közlése szerint

a megsemmisített Tor rendszer értéke megközelítőleg 25 millió dollár.

A Tor egy rövid hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer, amelyet a katonai alakulatok repülőgépek, helikopterek, cirkálórakéták, precíziós irányított fegyverek és drónok elleni védelmére terveztek. Az eszköz az orosz többrétegű légvédelmi hálózat fontos eleme, amelyet gyakran alkalmaznak a frontvonal közelében a csapatok és a kulcsfontosságú katonai célpontok oltalmazására.

A csapást a közvetlenül a célpontra irányított, merevszárnyú Hornet kamikaze drónnal mérték. Az egység szerint a Hornet nagyjából ötezerszer olcsóbb az általa megsemmisített Tor rendszernél, ami jól szemlélteti, hogy a viszonylag alacsony költségű pilóta nélküli eszközök is képesek aránytalanul nagy anyagi és hadműveleti veszteséget okozni egy technológiailag fejlettebb ellenfélnek.

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Címlapkép forrása: Dmitriy Fomin via Wikimedia Commons

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