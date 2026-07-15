Megérkeztek a felvételek: ötezerszer olcsóbb fegyverrel mértek csapást a méregdrága orosz haditechnikára

A támadást az Omega Központ 4. önálló osztagának kezelői hajtották végre. Az egység közzétette a bevetésről készült videófelvételt, amelyen jól látható, amint a drón pontosan becsapódik a tüzelőállásban lévő légvédelmi rendszerbe. Az osztag közlése szerint
a megsemmisített Tor rendszer értéke megközelítőleg 25 millió dollár.
A Tor egy rövid hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer, amelyet a katonai alakulatok repülőgépek, helikopterek, cirkálórakéták, precíziós irányított fegyverek és drónok elleni védelmére terveztek. Az eszköz az orosz többrétegű légvédelmi hálózat fontos eleme, amelyet gyakran alkalmaznak a frontvonal közelében a csapatok és a kulcsfontosságú katonai célpontok oltalmazására.
Fresh Hornet hit from Ukrainian Special Forces, Omega.They deleted russian Tor SAM system deep in Luhansk rear.Each Tor down is an easier corridor for Ukrainian deep strikes. Very good development...! pic.twitter.com/vzteCwJJxA https://t.co/vzteCwJJxA— Dimko Zhluktenko ️ (@dim0kq) July 15, 2026
A csapást a közvetlenül a célpontra irányított, merevszárnyú Hornet kamikaze drónnal mérték. Az egység szerint a Hornet nagyjából ötezerszer olcsóbb az általa megsemmisített Tor rendszernél, ami jól szemlélteti, hogy a viszonylag alacsony költségű pilóta nélküli eszközök is képesek aránytalanul nagy anyagi és hadműveleti veszteséget okozni egy technológiailag fejlettebb ellenfélnek.
Címlapkép forrása: Dmitriy Fomin via Wikimedia Commons
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