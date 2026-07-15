Megérkeztek a felvételek: ötezerszer olcsóbb fegyverrel mértek csapást a méregdrága orosz haditechnikára

A támadást az Omega Központ 4. önálló osztagának kezelői hajtották végre. Az egység közzétette a bevetésről készült videófelvételt, amelyen jól látható, amint a drón pontosan becsapódik a tüzelőállásban lévő légvédelmi rendszerbe. Az osztag közlése szerint

a megsemmisített Tor rendszer értéke megközelítőleg 25 millió dollár.

A Tor egy rövid hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer, amelyet a katonai alakulatok repülőgépek, helikopterek, cirkálórakéták, precíziós irányított fegyverek és drónok elleni védelmére terveztek. Az eszköz az orosz többrétegű légvédelmi hálózat fontos eleme, amelyet gyakran alkalmaznak a frontvonal közelében a csapatok és a kulcsfontosságú katonai célpontok oltalmazására.

A csapást a közvetlenül a célpontra irányított, merevszárnyú Hornet kamikaze drónnal mérték. Az egység szerint a Hornet nagyjából ötezerszer olcsóbb az általa megsemmisített Tor rendszernél, ami jól szemlélteti, hogy a viszonylag alacsony költségű pilóta nélküli eszközök is képesek aránytalanul nagy anyagi és hadműveleti veszteséget okozni egy technológiailag fejlettebb ellenfélnek.

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