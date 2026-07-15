ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország ?
?
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
  • Megjelenítés
Megint elgurult Trump gyógyszere - Belengette, mi vár Iránra, ha nem ülnek tárgyalóasztalhoz
Globál

Megint elgurult Trump gyógyszere - Belengette, mi vár Iránra, ha nem ülnek tárgyalóasztalhoz

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegette meg Iránt, hogy a jövő héten hidakat és erőműveket vesznek célba, amennyiben Teherán nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz - számolt be a BBC.

A Fox News hírcsatornának adott interjújában Trump úgy fogalmazott, hogy a jövő héten rendkívül nehéz helyzetbe kerül az iszlám köztársaság, mivel

az összes erőművüket és hidjukat megsemmisítik, hacsak nem hajlandóak tárgyalni.

Az amerikai elnök hozzátette, hogy az energetikai infrastruktúrát hagyják utoljára, de végül az is sorra kerül. Az elnök elmondása szerint az amerikai tárgyalópartnerek kedd este azt az üzenetet küldték iráni kollégáiknak, hogy jobban teszik, ha megegyeznek, különben semmijük sem marad.

Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa korábban arra figyelmeztetett, hogy a nemzetközi jog értelmében a civilek és a polgári infrastruktúra szándékos támadása háborús bűncselekménynek minősül. Az 1949-es genfi egyezmények kifejezetten tiltják a lakosság túléléséhez nélkülözhetetlen létesítmények elleni katonai akciókat.

Még több Globál

Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Bejönni látszik az ukrán mesterterv: teljes sötétségbe borult a stratégiai fontosságú város a megszállt Krímben

Trump szerint hamarosan véget érhet az ukrajnai háború, de jól informált források szerint Putyin valami egészen másra készül

Kapcsolódó cikkünk

Sajátjaival állt le üvöltözni Donald Trump: gyűlnek a fellegek, de az elnök nem hajlandó foglalkozni a valósággal

Durvul a helyzet: iráni atomerőművet bombáztak az amerikaiak

Trump egyetlen választást hagyott Iránnak – Ismét lángba borult a Közel-Kelet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Connectax VAT Manager eÁFA M2M

Az eÁFA M2M átállás kapcsán sok vállalatnál elsőként az IT-fejlesztés kérdése merül fel: hogyan készül majd el az XML, hogyan kapcsolódik a rendszer a NAV-hoz, ki fogja értelmezni a vissza

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kiszáradt Európa legfontosabb folyója, vele pusztul a kontinens ipara
Tisza-kormány: új párt alakulhat a Fidesz romjain, lemondott Szijjártó Péter
Kórházba viszi a betegeket az egyik legnépszerűbb zöldség, súlyos bélfertőzést okoz a gyorsan terjedő parazita
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility