Megint elgurult Trump gyógyszere - Belengette, mi vár Iránra, ha nem ülnek tárgyalóasztalhoz

A Fox News hírcsatornának adott interjújában Trump úgy fogalmazott, hogy a jövő héten rendkívül nehéz helyzetbe kerül az iszlám köztársaság, mivel

az összes erőművüket és hidjukat megsemmisítik, hacsak nem hajlandóak tárgyalni.

Az amerikai elnök hozzátette, hogy az energetikai infrastruktúrát hagyják utoljára, de végül az is sorra kerül. Az elnök elmondása szerint az amerikai tárgyalópartnerek kedd este azt az üzenetet küldték iráni kollégáiknak, hogy jobban teszik, ha megegyeznek, különben semmijük sem marad.

Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa korábban arra figyelmeztetett, hogy a nemzetközi jog értelmében a civilek és a polgári infrastruktúra szándékos támadása háborús bűncselekménynek minősül. Az 1949-es genfi egyezmények kifejezetten tiltják a lakosság túléléséhez nélkülözhetetlen létesítmények elleni katonai akciókat.

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