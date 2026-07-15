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Megölték az ukránok a ZNPP főmérnökét
Globál

Megölték az ukránok a ZNPP főmérnökét

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Egy ukrán drón felrobbantotta a zaporizzsjai atomerőmű vezető mérnökének, Alekszander Jakovlevnek az autóját – írta meg a TASZSZ.

A támadásban a férfi és sofőrje életét vesztette.

Jakovlev ukrán származású kollaboráns volt, aki az orosz invázió előtt is a zaporizzsjai atomerőműben dolgozott. A férfi egyébként polgári személynek számít és polgári járműben utazott a dróntámadás idején.

Oroszország terrortámadásnak minősítette az esetet és bejelentették, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséghez fordulnak.

A zaporizzsjai atomerőmű folyamatos harcok helyszíne, mióta a létesítmény és a mellette fekvő Enerhodar település 2022 során orosz megszállás alá került. Oroszország nagy mennyiségű hadianyagot halmozott fel a térségben, Ukrajna pedig rendszeresen indít ide (válasz-)csapásokat drónokkal és tüzérségi fegyverekkel.

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