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Nagy a baj: kihalhatnak állatfajok, pusztító járvány tört be az elszigetelt szigetországba, életbe lépett a készenléti terv
Globál

Nagy a baj: kihalhatnak állatfajok, pusztító járvány tört be az elszigetelt szigetországba, életbe lépett a készenléti terv

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Új-Zélandon azonosították a halálos H5N1 madárinfluenza-vírus első helyi esetét, miután a főváros, Wellington közelében, egy tengerparton talált vándormadár tesztje pozitív lett – jelentette be szerdán Andrew Hoggard, a biológiai biztonságért felelős miniszter.

A fertőzést egy barna halfarkasnál mutatták ki, nem sokkal azután, hogy

a vírus a múlt hónapban Ausztráliában, az utolsó addig érintetlen kontinensen is felbukkant.

Az erősen fertőző H5-ös törzs 2021 óta terjed a vadmadár- és emlőspopulációkban, több millió állat pusztulását okozva, emellett baromfitelepeket, tejgazdaságokat, sőt néhány mezőgazdasági dolgozót is megfertőzött.

A miniszter szerint egyelőre nincsenek tömeges pusztulásra utaló jelek a vadon élő állatok körében, és a háziszárnyas-állományokban sem regisztráltak fertőzést. Hoggard hozzátette, hogy Új-Zélandon várhatóan a szomszédos Ausztráliához hasonló folyamatok játszódnak majd le, ahol szerdáig 14 megerősített vagy valószínűsített H5-fertőzést jegyeztek fel.

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Az ország régóta készül a vírus megjelenésére, és a baromfiágazattal szorosan együttműködve dolgozott ki biológiai biztonsági és készenléti terveket.

Új-Zéland vadmadár-állománya különösen sebezhető, mivel

az ottani madarak évmilliókon át őshonos szárazföldi emlősök nélkül fejlődtek.

Emiatt számos faj röpképtelen, a talajon fészkel, és védtelen a ragadozókkal szemben. Ez az elszigeteltség egyedivé, ugyanakkor rendkívül kiszolgáltatottá is tette őket az élőhelyek elvesztésével, valamint a behurcolt kártevőkkel, például a hermelinekkel, a patkányokkal és az elvadult macskákkal szemben. Mivel sok faj már most is veszélyeztetett, a vírus gyors terjedése a kihalás szélére sodorhatja őket.

A természetvédelmi hatóságok oltási programot indítottak az ország öt legveszélyeztetettebb fajához tartozó, 300 kulcsfontosságú tenyészmadár – köztük a röpképtelen takahék és kakapók – védelmében. Brett Gartrell, a Massey Egyetem professzora ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a vírus gyors terjedése esetén a beoltott madaraknak sem lesz elegendő idejük a teljes immunitás kifejlesztésére, ami

egyes kritikusan veszélyeztetett fajok végleges kihalását eredményezheti.

Forrás: Reuters

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