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Nagy baj van a Hormuzi-szorosnál: szétlövik az amerikai védelem alatt hajózó tankereket, rettegnek a vállalatok
Globál

Nagy baj van a Hormuzi-szorosnál: szétlövik az amerikai védelem alatt hajózó tankereket, rettegnek a vállalatok

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A Hormuzi-szoroson áthaladó hajótársaságok egyre inkább kerülik az amerikai haderő által koordinált átkelési rendszert, mivel tartanak tőle, hogy kifejezetten őket fogják támadni az iráni erők - állítják a Reutersnek bennfentesek.

A hajók évtizedeken át az ENSZ hajózási ügynöksége által még 1968-ban kijelölt biztonságos sávban, az úgynevezett forgalomszétválasztási rendszerben közlekedtek a szoros közepén. Az iráni háború kitörése óta azonban az iráni erők aláaknázták ezt a területet, így a járművek kénytelenek az iráni vagy az ománi partok közelében kialakított két ideiglenes útvonal egyikét használni.

Az amerikai hadsereg korábban légi és vízi drónokkal, valamint helikopterekkel segítette a tankerek navigációját egy olyan titkos műveletben, amely hajóról hajóra történő olajátfejtést is magában foglalt. Az amerikai támogatású kezdeményezés több tízmillió hordónyi olaj exportját tette lehetővé, mérsékelve az energiaellátásban valaha bekövetkezett egyik legnagyobb fennakadás árakra gyakorolt hatását.

A hajósok azonban mostanra egyre veszélyesebbnek ítélik meg az ománi oldalon húzódó útvonalat, elkezdték azt aktívan kerülni.

Az óvatosság oka, hogy az iráni Forradalmi Gárda kedden magára vállalta két, az Egyesült Arab Emírségekhez köthető óriás-olajszállító megtámadását. Július 7. óta legalább öt hajót, köztük három nyersolajszállító szupertankert, egy cseppfolyósítottföldgáz-szállítót (LNG-tankert) és egy konténerhajót ért támadás az amerikai védelmi rendszer alá tartozó ománi vizeken, jóllehet az nem tisztázott, hogy mindegyik jármű az amerikai program keretében közlekedett-e.

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Egy amerikai védelmi tisztviselő szerint az elmúlt hét napban több mint száz hajó egyeztetett közvetlenül az amerikai hadsereggel az átkelésről, és több mint háromszáz jármű haladt át a térségen. A tisztségviselő szerint ez azt bizonyítja, hogy az amerikai erőfeszítések sikeresek, még ha a forgalom el is marad a háború előtti szinttől. Donald Trump amerikai elnök keddi bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a Hormuzi-szoros Irán kivételével minden hajóforgalom előtt nyitva áll.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: the U.S. Navy via Getty Images

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