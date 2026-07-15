ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország ?
?
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
  • Megjelenítés
Nagyon úgy néz ki, megvan, ki lesz Ukrajna új miniszterelnöke
Globál

Nagyon úgy néz ki, megvan, ki lesz Ukrajna új miniszterelnöke

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
David Aramhija, a kormányzó Nép Szolgája párt parlamenti frakciójának vezetője beszámolt róla, hogy a képviselőcsoport tagjai szerdán találkoztak Szerhij Koreckij Naftogaz-vezérrel, aki források szerint Ukrajna új kormányfője lehet – írja a The Kyiv Independent.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap jelentette be, hogy teljes kormányátalakítást szeretne. Julija Szviridenko miniszterelnök másnap benyújtotta lemondását, kedden pedig az ukrán törvényhozás, a Verhovna Rada megszavazta a teljes kormány menesztését.

Az állami energiacég, a Naftogaz vezérének neve már napok óta forog a lehetséges kormányfőjelöltek között, bár Zelenszkij hivatalosan egy nevet sem említett.

Megtartottuk parlamenti frakciónk ülését, és találkoztunk Szerhij Koreckijjel, hogy megvitassuk a Minisztertanácsra és a kormány felépítésére vonatkozó elképzeléseit

– írta Zelenszkij pártjának frakcióvezetője, ezzel egyértelműen utalva arra, hogy a Naftogaz-főnök vezetésével már folyhat egy új kormány névsorának összeállítása.

Még több Globál

Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Durvul a helyzet: iráni atomerőművet bombáztak az amerikaiak

Videó: találkozott végzetével az orosz Mi–28-as – Ezt a találatot nem lehetett kivédeni

Aramhija Telegram-üzenetében dicsérte Koreckij „kiterjedt tapasztalatait”, amelyeket a magán- és állami szektorban szerzett, illetve hogy jelentős szerepet játszott két energiacég, az Ukrnafta és a Naftogaz működtetésében.

A frakcióvezető megjegyezte, hogy a tél folyamán az orosz támadások ellenére a földgáz volt az egyetlen energiaforrás, amely megbízhatóan az ukrán lakosság rendelkezésére állt.

Úgy véljük, hogy ez a tapasztalat felbecsülhetetlen értékű lesz, különösen most, amikor Ukrajna történelmének talán legnehezebb telére készül

– írta Aramhija.

Állítása szerint Koreckij a megbeszélésen azt mondta, kormánya számára a fő prioritások a lakosság szociális támogatása, a közelgő fűtési szezonra való felkészülés, a haderő megerősítése, valamint a kritikus infrastruktúra védelme lesznek.

Kapcsolódó cikkünk

Megerősítette lemondását az ukrán kormányfő

Megbukott az ukrán miniszterelnök

A címlapképen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök előtt ül Szerhij Koreckij, a Naftogaz vezére. Forrás: MTI/EPA/Alexandrosz Beltesz

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Connectax VAT Manager eÁFA M2M

Az eÁFA M2M átállás kapcsán sok vállalatnál elsőként az IT-fejlesztés kérdése merül fel: hogyan készül majd el az XML, hogyan kapcsolódik a rendszer a NAV-hoz, ki fogja értelmezni a vissza

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiszáradt Európa legfontosabb folyója, vele pusztul a kontinens ipara
Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Kórházba viszi a betegeket az egyik legnépszerűbb zöldség, súlyos bélfertőzést okoz a gyorsan terjedő parazita
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility