Nagyon úgy néz ki, megvan, ki lesz Ukrajna új miniszterelnöke

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap jelentette be, hogy teljes kormányátalakítást szeretne. Julija Szviridenko miniszterelnök másnap benyújtotta lemondását, kedden pedig az ukrán törvényhozás, a Verhovna Rada megszavazta a teljes kormány menesztését.

Az állami energiacég, a Naftogaz vezérének neve már napok óta forog a lehetséges kormányfőjelöltek között, bár Zelenszkij hivatalosan egy nevet sem említett.

Megtartottuk parlamenti frakciónk ülését, és találkoztunk Szerhij Koreckijjel, hogy megvitassuk a Minisztertanácsra és a kormány felépítésére vonatkozó elképzeléseit

– írta Zelenszkij pártjának frakcióvezetője, ezzel egyértelműen utalva arra, hogy a Naftogaz-főnök vezetésével már folyhat egy új kormány névsorának összeállítása.

Aramhija Telegram-üzenetében dicsérte Koreckij „kiterjedt tapasztalatait”, amelyeket a magán- és állami szektorban szerzett, illetve hogy jelentős szerepet játszott két energiacég, az Ukrnafta és a Naftogaz működtetésében.

A frakcióvezető megjegyezte, hogy a tél folyamán az orosz támadások ellenére a földgáz volt az egyetlen energiaforrás, amely megbízhatóan az ukrán lakosság rendelkezésére állt.

Úgy véljük, hogy ez a tapasztalat felbecsülhetetlen értékű lesz, különösen most, amikor Ukrajna történelmének talán legnehezebb telére készül

– írta Aramhija.

Állítása szerint Koreckij a megbeszélésen azt mondta, kormánya számára a fő prioritások a lakosság szociális támogatása, a közelgő fűtési szezonra való felkészülés, a haderő megerősítése, valamint a kritikus infrastruktúra védelme lesznek.

A címlapképen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök előtt ül Szerhij Koreckij, a Naftogaz vezére. Forrás: MTI/EPA/Alexandrosz Beltesz