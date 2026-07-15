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Nehéz kiigazodni Trumpékon: egymásnak ellentmondó parancsokat küldenek a halálos tragédiák árnyékában
Globál

Nehéz kiigazodni Trumpékon: egymásnak ellentmondó parancsokat küldenek a halálos tragédiák árnyékában

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Donald Trump amerikai elnök szerint a Bevándorlási és Vámügyi Hivatalnak (ICE) folytatnia kell a járművek közúti ellenőrzését, annak ellenére, hogy a hatóság nemrég bejelentette, felfüggesztik az ilyen intézkedéseket, miután több halálos kimenetelű lövöldözés történt - írja az NBC News.

Trump szerdán a saját közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy az ICE

REMEK munkát végez, olyat, amit el kell végezni.

Az amerikai elnök szerint a bűnözők kitoloncolásához – akiket állítása szerint az előző demokrata kormány engedett be az országba – "erősnek, keménynek és okosnak" kell lenni, és semmiképpen sem szabad feladni az idegenrendészeti hatóság "egyik legfontosabb és leghatékonyabb bűnüldözési eszközét, a KÖZÚTI ELLENŐRZÉST". Hozzátette, hogy ha erről lemondanak, azzal közvetlenül a bűnözők kezére játszanak.

A hatóság irányváltását több halálos kimenetelű incidens előzte meg.

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Hétfőn Maine államban egy ICE-tiszt agyonlőtt egy 26 éves kolumbiai sofőrt,

akinek jogvédők szerint amerikai munkavállalási engedélye és társadalombiztosítási száma is volt. Később kiderült, hogy az idegenrendészeti elfogatóparancsot nem is arra a férfira adták ki, akit lelőttek.

Egy héttel korábban Houstonban lőttek le egy autóst. A tragikus esetek felelevenítették az idegenrendészeti hivatal akcióit érő bírálatokat, amelyek legutóbb januárban, Renee Good és Alex Pretti megölését követően csúcsosodtak ki Minnesotában. Az ICE rendszerint arra hivatkozott, hogy az autósok "fegyverként használták" járművüket.

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Floridában kedden egy újabb, egy héten belül már a harmadik férfi vesztette életét a bevándorlási tisztekkel való találkozás során. A 28 éves áldozatot egy kamion gázolta halálra, miközben a szövetségi ügynökök elől menekült.

A Trump-adminisztráció tömeges kitoloncolási kampányának kezdete óta legalább tíz ember vesztette életét a idegenrendészeti műveletek közben,

közülük legalább négyen autóban ültek.

Az aggasztó tendencia fényében Maine republikánus szenátora, Susan Collins kedden arra kérte Markwayne Mullin belbiztonsági minisztert, hogy függessze fel az összes nem sürgős közúti ellenőrzést. A belbiztonsági tárca korábban arról tájékoztatta az állam másik szenátorát, a pártfüggetlen Angus Kinget, hogy az ICE a kérésnek eleget téve szünetelteti a járművek megállítását.

Az AP cikke szerint egyébként Maine államban a második Trump-adminisztráció alatt letartóztatott illegális bevándorlók 45 százalékának volt büntetett előélete, miközben ez az arány 69 százalékra rúgott azelőtt.

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