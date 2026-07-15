Nyílt fenyegetés jött Moszkvából: ha ez tényleg megtörténik, az oroszok tüzet nyitnak a NATO katonáira

Az Ukrajna-barát, úgynevezett "elszántak koalíciójának" nyugati tagjai a héten Párizsban egyeztettek, és megerősítették azt a szándékukat, hogy
a harcok beszüntetése után többnemzeti békefenntartó kontingenst telepítsenek az országba.
A kezdeményezés célja, hogy biztonsági garanciákat nyújtson Kijevnek, és támogassa az ukrán fegyveres erők újjászervezését.
A találkozó résztvevői arról is beszámoltak, hogy a következő hónapokban hadgyakorlatokat tartanak, amelyek keretében bemutatják a tervezett alakulat, az Ukrajnai Többnemzeti Haderő (MNF-U) műveleti képességeit.
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő újságíróknak kijelentette, hogy
a koalíció katonai jelenléte Ukrajnában teljesen elfogadhatatlan Oroszország számára.
A szóvivő hozzátette, hogy ez a lépés külföldi katonai beavatkozásnak minősülne, ami tovább fokozná az Oroszország biztonságát fenyegető veszélyeket, így az ilyen alakulatokat jogos katonai célpontnak tekintenék, tehát tüzet nyithatnak a NATO katonáira, még a békekötés után is.
Forrás: Reuters
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