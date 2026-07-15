Nyílt fenyegetés jött Moszkvából: ha ez tényleg megtörténik, az oroszok tüzet nyitnak a NATO katonáira

Oroszország szerdán közölte, hogy elfogadhatatlannak tartja, ha Ukrajna szövetségesei egy esetleges békemegállapodást követően többnemzeti katonai kontingenst telepítenek az országba, Moszkva az idegen fegyveres csapatok jelenlétét biztonsági fenyegetésként értelemzné és jogos katonai célpontként kezelné - számol be a Reuters.

Az Ukrajna-barát, úgynevezett "elszántak koalíciójának" nyugati tagjai a héten Párizsban egyeztettek, és megerősítették azt a szándékukat, hogy

a harcok beszüntetése után többnemzeti békefenntartó kontingenst telepítsenek az országba.

A kezdeményezés célja, hogy biztonsági garanciákat nyújtson Kijevnek, és támogassa az ukrán fegyveres erők újjászervezését.

A találkozó résztvevői arról is beszámoltak, hogy a következő hónapokban hadgyakorlatokat tartanak, amelyek keretében bemutatják a tervezett alakulat, az Ukrajnai Többnemzeti Haderő (MNF-U) műveleti képességeit.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő újságíróknak kijelentette, hogy

a koalíció katonai jelenléte Ukrajnában teljesen elfogadhatatlan Oroszország számára.

A szóvivő hozzátette, hogy ez a lépés külföldi katonai beavatkozásnak minősülne, ami tovább fokozná az Oroszország biztonságát fenyegető veszélyeket, így az ilyen alakulatokat jogos katonai célpontnak tekintenék, tehát tüzet nyithatnak a NATO katonáira, még a békekötés után is.

Forrás: Reuters