Zaharova szerint

Kijev szövetségesei szeretnék rátenni a kezüket a háború sújtotta ország erőforrásaira, hogy azokból fedezzék a jövőben a mostani a kiadások kompenzációját.

A szóvivő szerint elsősorban a nyersanyagokra és a földekre vonatkozik ez az igény. Azt is hangsúlyozta, hogy szerinte „faltörő kosnak” használják Ukrajnát Oroszország ellen.

Ez a megközelítés gyakran szerepel az orosz propagandában, azt a látszatot keltve, mintha Ukrajna és a Nyugat támadta volna meg Oroszországot.

Az orosz külügy kulcsfigurája szerint a nyugatiak ingyen szeretnék megszerezni a korábban szemügyre vett javakat. Szerinte szó sincs az ukrán érdekek, vagy a lakosság javának figyelembevételéről, valójában Ukrajna már egy „gyarmat”. Szerinte Kijev ezzel a lépéssel a jövő generációt is eladósítja. Az nem tette hozzá, hogy a nyugati segítség hiányában Ukrajna valószínűleg sokkal nehezebben állt volna ellen az orosz támadásnak, az is lehetséges, hogy a függetlenségét teljes mértékben elvesztette volna.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images