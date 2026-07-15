Sajátjaival állt le üvöltözni Donald Trump: gyűlnek a fellegek, de az elnök nem hajlandó foglalkozni a valósággal

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21. századi út a lakhatáshoz

Ez annak a törvénynek a sokatmondó elnevezése, amelyet szakértők a ’90-es évek óta nem látott mérföldkőnek neveznek az amerikai lakáspolitikában, még ha a ’60-as évek Great Society-programjához közel sem fogható.

A törvényjavaslatban szereplő rendelkezések nagy része valójában harminc év elmaradt szakpolitikai adósságát törleszti

– nyilatkozta a New York Timesnak Ben Metcalf, a Berkeley Egyetem lakásügyi központjának vezetője.

Mint azt a Portfolio elemzése kiemelte, az amerikai ingatlanpiacon hosszú ideje elmarad a kínálat a kereslet mértékétől, akár 5,5 millió lakóegység hiányozhat. Noha a törvénycsomag új költségvetési forrásokat nem biztosít, a beépítési szabályozás pedig állami és helyi hatáskör – no meg a hitelkamatokat is hiába próbálja Trump diktálni –, számos apróbb, mégis régóta várt intézkedést tartalmaz, hogy enyhítse a krízishelyzetet.

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Egyszerűsít több szabályozáson , például eltekint a rászorulóknak kedvezményesen bérbe adó főbérlők körülményes hatósági kontrolljától, ha egy éven belül történt már más okból ellenőrzés – emiatt kisebb eséllyel állnak majd üresen a lakások;

, például eltekint a rászorulóknak kedvezményesen bérbe adó főbérlők körülményes hatósági kontrolljától, ha egy éven belül történt már más okból ellenőrzés – emiatt kisebb eséllyel állnak majd üresen a lakások; erősíti a közösségi bankok szerepét;

számos ösztönzővel és a szabályok lazításával igyekszik rávenni az államokat és településeket, hogy több lakást építsenek az alsóbb és középrétegek számára , a szövetségi támogatások elosztásában pedig előrébb sorolja azokat a drága városokat, amelyek tesznek azért, hogy bővítsék a piaci kínálatot a sűrűbb beépíthetőség engedélyezésével és a bürokrácia felgyorsításával;

, a szövetségi támogatások elosztásában pedig előrébb sorolja azokat a drága városokat, amelyek tesznek azért, hogy bővítsék a piaci kínálatot a sűrűbb beépíthetőség engedélyezésével és a bürokrácia felgyorsításával; a jogszabály egyszerűbbé teszi a készházak felhúzását – így mérsékli azok gyártási költségét –, továbbá előírja a lakásügyi tárcának, hogy vizsgálja meg, miképp lehetne népszerűsíteni az előre gyártott elemekből való építkezést;

– így mérsékli azok gyártási költségét –, továbbá előírja a lakásügyi tárcának, hogy vizsgálja meg, miképp lehetne népszerűsíteni az előre gyártott elemekből való építkezést; bár egy korábbi verzió lecsapott volna a kifejezetten bérbeadásra szánt családi házak piacára, a „megabefektetők” kezét végül nem kötötték meg, már amennyiben bérbeadási céllal építenek újonnan. Egyébiránt az intézményi befektetők állományát mostantól 350 használt családi házban maximálják, de ezt meghaladó portfólió esetén mégsem kényszerítik őket értékesítésre.

A csomag tehát önmagában nem fogja varázsütésre megoldani az Egyesült Államok lakhatási válságát, mégis egy ebbe az irányba tett fontos lépésként értékeli a legtöbb elemző.

Trump belerondított a nagy összeborulásba

A jogszabály érdemeiről szóló konszenzust tovább erősíti, hogy

a politikai hiperpolarizáció korszakában ritkaságszámba menő szoros, kétpárti együttműködés gyümölcse:

republikánus részről Tim Scott szenátor és French Hill alsóházi képviselő, demokrata oldalról pedig Elizabeth Warren szenátor és Maxine Waters képviselő dolgoztak rajta a Kongresszus két kamarájában. Az egyetértést mi sem támaszthatja alá jobban, hogy a törvényhozók szinte egyhangúlag bólintottak rá a törvénycsomagra. A végleges verzió a képviselőházon 396-13, szenátuson 85-5 arányban, játszi könnyedséggel csusszant át.

Ekkor jön a képbe Donald Trump, akinek elnökként annyi dolga lett volna, hogy szignójával feltegye a pontot az i-re. Az aláírási ceremóniát június 24-re tervezték a Capitoliumban, ahol már minden készen állt az ilyenkor megszokott ünnepségre: a meghívókat kiküldték, a színpad hátulján sorakozó zászlókat kifeszítették, az elnöki pecséttel díszített asztalt a helyére tették. A republikánus kongresszusi vezetők épp a törvénycsomag érdemeit sorolták, amikor befutott a hír:

hiába lehetett volna ez Trump egyik utolsó jelentős aláírási ceremóniája a félidős választás előtt, az elnök az utolsó pillanatban lemondta azt.

A mai lakhatási sajtótájékoztatót és aláírást ezennel lemondom, amíg el nem fogadjuk a kétségbeesetten szükséges SAVE AMERICA TÖRVÉNYT, amelyre kétségbeesetten szükségünk van, és amelyet nemzeti vészhelyzetnek tekintek

– közölte Trump a Truth Socialön mindössze egy órával az esemény előtt. Akadt olyan washingtoni politikus, aki lemaradt a hírről, és értetlenül kereste az ünneplő tömeget a Capitolium üresen kongó szobortermében.

A republikánus zászlóvivő korábban egyébként már fenyegetett azzal, hogy addig nem hajlandó semmit aláírni, amíg nem megy át a választási reform. Később azt kifogásolta a tervezettel kapcsolatban, hogy

a „Mentsük meg Amerikát törvényhez” képest számára minden, így a lakáspiaci reform is „nagyon uncsi”;

sőt, ez nem olyan fontos, mint a kamatlábak csökkentése, amit hosszú ideje követel a jegybanktól; és hogy a javaslat a demokraták progresszív szárnyának vezető alakja, Elizabeth Warren „körül forog”, akire ő évekkel ezelőtt a „Pocahontas” becenevet aggatta.

Rs have been clamoring for Trump to focus on affordability and want him to champion a housing bill that passed with big bipartisan majorities — and that Trump will sign into law today.But he says the bill is of “minor importance,” pins it on Warren, tho Tim Scott had a lead role pic.twitter.com/32G8Ub7nTO https://t.co/32G8Ub7nTO — Manu Raju (@mkraju) June 24, 2026

Mi van a SAVE America Actben?



A MAGA-mozgalom gyakran veti fel, hogy tömegesen jellemző az illegális bevándorlók szavazása az amerikai választásokon, bár a hivatalos adatok ezt nem támasztják alá. Jóllehet a nem állampolgárok urnákhoz járulása már most is büntetendő, ezt még erősebben hivatott megakadályozni a „Mentsük meg Amerikát törvény”. Ez előírná az amerikaiaknak, hogy a választásra történő regisztráció előtt igazolják az állampolgárságukat, illetve szavazáskor fényképes igazolvánnyal bizonyítsák a személyazonosságukat. Mivel az Egyesült Államokban nincs egységes személyi, a regisztráció főként útlevéllel, anyakönyvi kivonattal vagy állampolgársági bizonyítvánnyal történhet, míg szavazáskor a vezetői engedély vagy az útlevél jöhet szóba. Ezt a verziót a képviselőház elfogadta már áprilisban, de nem ment át a szenátuson.



Trump azt szeretné, ha az általa a csalás melegágyának tekintett levélszavazást szintén korlátoznák. (Noha tavasszal egyébként ő maga újfent levélben voksolt egy floridai választáson.) Ezt szerinte csak néhány kivételes esetben kellene engedélyezni, például fogyatékosság vagy katonai szolgálat esetén. Több republikánus törvényhozó azonban ódzkodik ettől, egyrészt gyakorlati okokból (a zord Alaszkában például nagy érvágást jelentene), másrészt arra hivatkozva, hogy az alkotmány értelmében a választások lebonyolítása tagállami, és nem szövetségi hatáskör.



A legfelsőbb bíróság június végén helyben hagyta azt a mississippi törvényt, amely engedélyezi a levélszavazatok megszámlálását a választás napja után is, amennyiben legkésőbb aznap feladták azokat a postán. Trump többször megpróbálta elnöki rendelettel felülírni az állami választási törvényeket, de bíróságra vitték emiatt.

Patthelyzet és belharc

egyszóval Trump ahhoz az általa megrögzötten tolt törvényjavaslattól tette függővé az aláírást, amelyről hosszú ideje köztudott, hogy nem támogatják elegen a szenátusban.

Júniusban, amikor a felsőház 48-50 arányban leszavazta a SAVE America Actet, négy republikánus nyomott nemet a demokratákkal együtt. Mivel az elfogadáshoz 60 voks lenne szükséges a filibuster néven ismert procedurális szabály miatt, az elnök hosszú ideje kérleli párttársait, hogy töröljék el azt, és így vigyék át a választási reformot. A júniusi voksolás azonban azt sejtette, hogy a SAVE America Actet a filibuster eltörlése sem mentené meg, hisz még egyszerű többség sincs mögötte a felsőházban. (Nem beszélve arról, hogy a Trump-féle, levélszavazást korlátozó verzió valószínűleg még a képviselőházon sem menne át. Ezt a Politico cikke a republikánusok „mocskos kis titkának” nevezte, amiről kevesen mernek kimondani.)

John Thune, a republikánusok szenátusi vezetője az elnöki kikosarazás után reményét fejezte ki, hogy az elnök „talál időt” a „nagyszerű törvényjavaslat” aláírására. Thune képviselőházi kollégája, Mike Johnson házelnök kezdettől fogva kizárta, hogy Trump megvétózná a tervezetet – amiben már csak azért is van valami, mert ha a Kongresszus tagjai tartják magukat az eredeti voksukhoz, könnyedén felülírhatták volna az elnöki vétót. (Ehhez mindkét kamarában kétharmados többség szükséges.)

Más republikánus politikusok azonban – persze név nélkül – bátrabban hangot mertek adni a tanácstalanságuknak és felháborodásuknak.

„Micsoda szartenger. Őrültség, őrültség, őrültség” – kommentálta egyikőjük az elnök lépését a CNBC-nek, míg egy másik az újraválasztása felől aggódott, mivel kollégái közül senki „nincs biztonságban”, hisz böki a választók csőrét, hogy nem teszik a dolgukat. Volt olyan republikánus, aki szarkasztikusan már csak annyit reagált,

Trump valami felháborító dolgot tett, hogy a figyelem középpontjában maradjon. Megdöbbentő.

Trump tehát – ahogy Washingtonban mondani szokás – megpróbálta túszul ejteni a lakhatási csomagot, de mivel a konkrét vétóig nem ment el,

a tervezet az elnöki szignó nélkül automatikusan törvényi erőre emelkedett 10 nap elteltével.

A már említett Elizabeth Warren massachusettsi szenátor ez alkalomból pellengérre állította az elnököt, amiért szerinte önző, nemtörődöm és korrupt:

„Miért tartotta vissza Trump elnök több mint két héten át ezt a mérföldkőnek számító lakásügyi törvényjavaslatot? Talán azért, mert személyesen semmi haszna nem származott belőle – se aranyberakásos bálterem, se katari magánrepülő, se 2 milliárd dolláros kriptovaluta-üzlet. A 21. századi út a lakhatáshoz törvényjavaslatban semmi más nincs, mint a lakhatás megfizethetőbbé tétele.”

Warren arra utalt, hogy Trump a vagyonnyilatkozata alapján 2025-ben példátlan, 2,24 milliárd dolláros (701 milliárd forintos) bevételre tett szert hivatalban lévő elnökként, jelentős részt kriptobefektetésekből. Az egykori demokrata elnökjelölt-aspiráns kijelentette,

Donald Trump nem vette a tollat a kezébe, mert egyszerűen nem érdekli az amerikai családok költségeinek csökkentése.

Trump nem igazán cáfol rá a demokraták ehhez hasonló vádjaira az olyan nyilatkozatokkal, mint hogy nem akarja lejjebb hajtani az ingatlanárakat a befektetők érdekében. Májusban kerek-perec kimondta, hogy az iráni háború kapcsán nem érdekli „az amerikaiak pénzügyi helyzete”, csak az, hogy az iszlám köztársaságnak ne legyen atomfegyvere. Júniusban aztán azt is kijelentette, hogy „imádja az inflációt”.

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Ordibálásig fajult az ebéd

Annak, hogy Trump és a kongresszusi republikánusok viszonya mélypontra süllyedt, a legnagyobb érdeklődést kiváltó epizódja kétségkívül az volt, amikor az aláírási ceremónia után tartott ebéden hangos csetepatéba bonyolódott egy republikánus szenátorral, miközben párttársaik az asztalnál ültek.

Az elnök először pellengérre állította azt a négy republikánust, akik előző nap hozzájárultak az iráni háborús határozat elfogadásához, amely a konfliktus lezárására szólította fel. A renitensek egyike, Bill Cassidy louisianai szenátor – akire Trump sikeresen ráindította szövetségesét az előválasztáson, ezért elesett az újraválasztás esélyétől – ezután felállt, majd fennhangon bírálni kezdte az iráni háborút és a Teheránnal kötött (azóta összeomlott) tűzszünetet és szándéknyilatkozatot. Cassidy, aki egyike volt a Trump bűnösségét megszavazó szenátoroknak a Capitolium 2021. január 6-i ostroma után, az alkut korábban „hatalmas külpolitikai baklövésnek” titulálta, amiért szerinte „Reagan forog a sírjában”. A Wall Street Journal szerint a paprikás szóváltásuk közben Trump „lúzernek” nevezte Cassidyt, akit arra utasított, üljön le. Ő erre nem volt hajlandó, ezért az elnök leőrültözte.

Nem mondta el az amerikai népnek, hogy mi történik. Úgy volt, hogy négy hétig tart majd [az iráni háború]. Ehhez képest már négy hónapja tart. […] Nem kérek bocsánatot azért, hogy szembeszállok az elnökkel, ha úgy tetszik, és megpróbálom kikövetelni, hogy több információt osszanak meg”

– kommentálta utólag Cassidy a csörtét az elnökkel, beismerve, hogy „elvesztette a hidegvérét”.

Noha Trump más szenátorokat sem kímélt, az ebéd végéhez közeledve alábbhagytak az indulatok. Az iráni háborús szavazást árulásként megélő Trumpot a republikánus szenátorok még aznap este kiengesztelték azzal, hogy benyújtottak egy korábbihoz hasonló határozatot, amit szándékosan megbuktattak – kvázi jelezve, hogy meggondolták magukat, jóllehet ez nem teszi semmissé az azelőtt elfogadott beadványt. Ennek előzményeként Cassidy a Fehér Házban kapott privát tájékoztatót a háborúról, így megváltoztatta szavazatát, a kentuckyi Rand Paul pedig ezúttal tartózkodott, hogy szent legyen a béke Fehér Házzal. Lindsey Graham hétvégén bekövetkezett hirtelen halála tovább bonyolíthatja a viszonyt, a dél-karolinai szenátor ugyanis befolyásos összekötőként működött Trump és a Kongresszus közt.

Az amerikai közvélemény összességében szintén békét szeretne, csupán 27%-uk véli ugyanis, hogy helyes volt Irán megtámadása februárban.

jelenleg 57% gondolja rossz döntésnek a háború kirobbantását, köztük a pártfüggetlenek kétharmada.

Mindeközben tízből hat amerikai számít a benzinárak emelkedésére a háború következtében, ugyanennyien, 60%-uk úgy látja, a konfliktus nem érte meg az érte fizetett árat.

Minden érdekli Trumpot, csak a lényeg nem

És itt kezdődnek a problémák Donald Trump számára. Ha egy tanulsága volt a 2024-es elnökválasztásnak, az az, hogy az amerikaiak a pénztárcájukkal szavaztak. Két évvel ezelőtt a demokraták a kárvallottjai, Trump pedig a haszonélvezője volt annak, hogy leginkább a megélhetés, az infláció és a gazdaság körül forgott az elnökválasztási kampány.

2026 nyarára viszont fordult a kocka, hivatalban lévő elnökként immár a gazdaság állapota vált Trump legnagyobb sebezhetőségévé.

Ebben a tekintetben egyértelmű a párhuzam Joe Bidennel.

A Silver Bulletin összesítése alapján az amerikaiak több mint 68%-a utasítja el azt, ahogy az elnök a megélhetési kérdéseket kezeli. Trump gazdaságpolitikáját 60%, kereskedelempolitikáját 57%, bevándorláspolitikáját pedig több mint 52% nézi rossz szemmel. Az inflációs megítélés kapcsán kezdettől fogva romló tendenciát figyelhettünk meg, ami hátterében ott leselkednek a tavaly áprilisban kivetett büntetővámok is, de az iráni háború óta még erősebben növekszik az elégedetlenség. Jelenleg az amerikaiak közel 30%-a tartja az inflációt a legnagyobb problémának, ez a háború kezdete óta mintegy 7 százalékpontos növekedés. Második helyen a munkavállalás és a gazdaság áll 14%-kal.

Bár Trump szó szerint azt mondta,

nem érdekel a félidős választás,

biztosra vehetjük, hogy épp a novemberben esedékes kongresszusi voksolás jár a párttársai fejében, amikor nem mind egy szálig lelkesek az elnök közel-keleti kalandozása miatt. Ők ehelyett azt kürtölnék inkább világgá, hogy milyen sokat tesznek a lakhatás megfizethetőbbé tételéért.

Nem úgy Trump.

Saját érdekeit sem felismerve az elnök már-már úgy tesz, mintha nem az ő programja lehetetlenülne el, vagy nem ellene indulhatnának kongresszusi vizsgálatok, amennyiben jövőre mindkét kamarában a demokraták szereznek többséget. Az amerikai sajtóban hónapok óta cikkeznek arról, hogy közeli szövetségesei és párttársai hiába próbálják rávenni az elnököt, hogy érdemben foglalkozzon a megélhetés kérdésével.

Én vagyok az elnök, és nem te

– kontráz Trump egyre nagyobb előszeretettel az aggódó, irányváltást szorgalmazó tanácsadóinak a Wall Street Journal szerint. A republikánus zászlóvivőt látszólag csak a külpolitika, a választási reform átverése és az olyan hobbiprojektjei kötik le az utóbbi időszakban, mint a fehér házi bálterem és a Lincoln-emlékmű tükörmedencéje. A New York Times szerint a kongresszusi republikánusok privátban elismerik, hogy saját prioritásaik gyakran köszönőviszonyban sincsenek Trump iránymutatásával.

Az elnök szerint például a gyűlésein a SAVE America Act tüzeli fel igazán a tömeget, ám ezzel nem ért mindenki egyet.

Amikor megyünk és kopogtatunk az ajtókon, senki sem említi az ajtóban a SAVE Actet

– mondott ellent Emily Seidel, az Americans for Prosperity nevű konzervatív aktivistaszervezet elnöke. A milliárdos Koch-testvérekhez köthető csoport szerint, ha a jelöltek kampányolás közben bármi másról beszélnek, mint a megélhetés, a választók azonnal elfordítják a fejüket és becsukják a fülüket.

Ha olykor foglalkozik is a félidős választással, a csapongó Trumpot látszólag nem a kampány, a kopogtatás vagy a meggyőzés mozgatja meg.

Saját elmondása alapján a SAVE America Acttel „garantálható” a republikánusok győzelme

– amit akár fordíthatunk úgy, hogy szerinte csak azzal nyerhetnek, ha saját érdekeik mentén „finomhangolják” a választás szabályait. (Bár az elemzők között nincs konszenzus abban, hogy a SAVE elfogadása valóban a republikánusokat segítené.) Nehéz nem ezt kiolvasni Trump megrögzöttségéből, no meg abból, hogy tavaly választókerület-manipulációs versenyt robbantott ki a két párt között, amely végső soron legkevesebb 3, de akár 12 plusz mandátumot hozhat a republikánusok konyhájára.

(A gerrymandering-háborút eszkalálta, hogy a legfelsőbb bíróság júniusban tovább gyengítette a választójogi törvényt, megszüntetve számos fekete és hispán többségű, demokraták felé húzó körzet törvényi védelmét a Délen.)

A választási reform sikertelenségét persze Trump használhatja majd arra, hogy a párttársait okolja a novemberben várható kudarcért, ez ugyanakkor beleillene az amerikai elnök tágabb, rendszerint választási csalást kiáltó retorikájába is.

Trump mindenesetre magyar idő szerint péntek hajnalban beszédet intéz az amerikai néphez. Meglátjuk, hogy ennek tartalma kíván-e közelíteni a népet valójában kínzó gondokhoz, vagy az elnök folytatja-e az eddig kitaposott úton.

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