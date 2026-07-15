Sikorski: olyan akcióra készül Putyin, amihez hasonlóra Hitler adott parancsot a második világháború előestéjén

Amerikai látogatásán Sikorski azt mondta:

Putyin körülbelül egy hónappal ezelőtt is valami hasonlót mondott. Azt mondta: ha egy NATO-tagállam megtámad minket, akkor válaszlépéseket fogunk tenni. Ezért gyanítjuk, hogy azt tervezi, hogy ukrán drónokat készít elő, és azokat felhasználva megtámad egy NATO-tagállamot vagy Oroszországot, majd válaszlépéseket tesz egy ilyen támadásra.

A külügyminiszter szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök „kétségbeesett és vesztésre áll”, ezért folyamodhat ilyen tervekhez.

Sikorski párhuzamot vont az 1939. augusztus 31-i gleiwitzi provokációval, amikor lengyel katonáknak öltözött német fegyveresek megtámadták az akkor a náci Németországhoz tartozó Gleiwitz (ma Gilice, Lengyelország) rádióállomását, ezzel casus bellit teremtve a másnap meginduló, Lengyelország elleni invázióhoz, ami a második világháború kitörését jelentette. A gleiwitzi provokáció a történelem egyik legismertebb „hamis zászlós” művelete.

Az ilyen rezsimek mindig ezt teszik. (…) Vlagyimir Putyinnak ezt üzenjük: tudjuk, mit tervez – ne tegye

– mondta a lengyel külügyminiszter.

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