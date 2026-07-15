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Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Globál

Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Portfolio
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Kedden az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök és teljes kormánya menesztését. Amíg nincs új kormányfő, feladatait Denisz Smihal eddigi miniszterelnök-helyettes, korábbi miniszterelnök látja el. A kormány teljes átalakítását Volodimir Zelenszkij kezdeményezte, de a leendő kormányfő személyét továbbra sem nevezte meg. Oleh Kiper odesszai kormányzó szerint kedden már az egymást követő második nap ért orosz találat külföldi hajót a Fekete-tengeren. Ezúttal egy Marsall-szigeteki zászló alatt közlekedő hajóra csaptak le az orosz drónok, két ember életét vesztette. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
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Véres napok a Fekete-tengeren: egymás után csapnak le orosz drónok külföldi hajókra

Oroszország kedden, egymás után a második napon mért csapást polgári teherhajóra a Fekete-tengeren. A hétfői támadásban öt, a keddiben két ember vesztette életét – írja a The Kyiv Independent.

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Véres napok a Fekete-tengeren: egymás után csapnak le orosz drónok külföldi hajókra
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93 drón lelövéséről számolt be Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint szerdára virradó éjszaka összesen 93 ukrán drónt lőttek le különböző oroszországi területek felett.

(TASZSZ)

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Valóságos showt rendeztek a NATO-csúcson Trump számára – Egészen új korszak kezdődött a katonai szövetségben?

Az idei ankarai NATO-csúcs olyan volt, mintha kizárólag egy konkrét céllal jött volna létre: felmondani a leckét Donald Trump előtt, visszatérítve ezzel az észak-atlanti védelmi szövetséget a konstruktív politikai együttműködés szintjére. Ehhez az európai tagállamok egy valóságos showt raktak össze a kölcsönös védelmi megrendelésekből, Mark Rutte NATO-főtitkár pedig egy új fogalommal készült az idei csúcsra: „Trump trilliója”. Ezzel arra utalt, hogy a NATO tagországai Trump első elnöksége óta már egyezer milliárd dollárral költöttek többet a védelemre, mint előtte. A célt elérték: Trump megenyhült, és a feszült kezdés után zárásként már arról beszélt, hogy a tárgyalások termében „szeretet uralkodott”. A csúcs igazi nyertese Recep Tayyip Erdoğan török elnök, aki mindent elért Trumpnál, amit évek óta akart, de Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is elégedetten távozhatott Kijevbe az amerikai Patriot-rakéták licenszével a zsebében.

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Valóságos showt rendeztek a NATO-csúcson Trump számára – Egészen új korszak kezdődött a katonai szövetségben?
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Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Kedden az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök és teljes kormánya menesztését. Amíg nincs új kormányfő, feladatait Denisz Smihal eddigi miniszterelnök-helyettes, korábbi miniszterelnök látja el. A kormány teljes átalakítását Volodimir Zelenszkij kezdeményezte, de a leendő kormányfő személyét továbbra sem nevezte meg. Oleh Kiper odesszai kormányzó szerint kedden már az egymást követő második nap ért orosz találat külföldi hajót a Fekete-tengeren. Ezúttal egy Marsall-szigeteki zászló alatt közlekedő hajóra csaptak le az orosz drónok, két ember életét vesztette. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

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Váratlan offenzívát indított Ukrajna, megint átalakítja a kormányt Zelenszkij - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Nina Liashonok/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

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