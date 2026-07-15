Véres napok a Fekete-tengeren: egymás után csapnak le orosz drónok külföldi hajókra
Oroszország kedden, egymás után a második napon mért csapást polgári teherhajóra a Fekete-tengeren. A hétfői támadásban öt, a keddiben két ember vesztette életét – írja a The Kyiv Independent.
93 drón lelövéséről számolt be Moszkva
Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint szerdára virradó éjszaka összesen 93 ukrán drónt lőttek le különböző oroszországi területek felett.
(TASZSZ)
Valóságos showt rendeztek a NATO-csúcson Trump számára – Egészen új korszak kezdődött a katonai szövetségben?
Az idei ankarai NATO-csúcs olyan volt, mintha kizárólag egy konkrét céllal jött volna létre: felmondani a leckét Donald Trump előtt, visszatérítve ezzel az észak-atlanti védelmi szövetséget a konstruktív politikai együttműködés szintjére. Ehhez az európai tagállamok egy valóságos showt raktak össze a kölcsönös védelmi megrendelésekből, Mark Rutte NATO-főtitkár pedig egy új fogalommal készült az idei csúcsra: „Trump trilliója”. Ezzel arra utalt, hogy a NATO tagországai Trump első elnöksége óta már egyezer milliárd dollárral költöttek többet a védelemre, mint előtte. A célt elérték: Trump megenyhült, és a feszült kezdés után zárásként már arról beszélt, hogy a tárgyalások termében „szeretet uralkodott”. A csúcs igazi nyertese Recep Tayyip Erdoğan török elnök, aki mindent elért Trumpnál, amit évek óta akart, de Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is elégedetten távozhatott Kijevbe az amerikai Patriot-rakéták licenszével a zsebében.
Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Kedden az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök és teljes kormánya menesztését. Amíg nincs új kormányfő, feladatait Denisz Smihal eddigi miniszterelnök-helyettes, korábbi miniszterelnök látja el. A kormány teljes átalakítását Volodimir Zelenszkij kezdeményezte, de a leendő kormányfő személyét továbbra sem nevezte meg. Oleh Kiper odesszai kormányzó szerint kedden már az egymást követő második nap ért orosz találat külföldi hajót a Fekete-tengeren. Ezúttal egy Marsall-szigeteki zászló alatt közlekedő hajóra csaptak le az orosz drónok, két ember életét vesztette. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Címlapkép forrása: Nina Liashonok/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Valóságos showt rendeztek a NATO-csúcson Trump számára – Egészen új korszak kezdődött a katonai szövetségben?
Több minden megváltozott az ankarai találkozóval.
Titkos mesterterv szivárgott ki: évtizedek óta elhagyatott vezetékeket élesztene újjá Trump
Irán befolyása nagyot csökkenne ezzel.
Azonnali útvonal-változtatást kérnek a légitársaságoktól a kiújuló konfliktus miatt
Veszélyben a repülőjáratok?
Megállapodott a közmédia az NB I-es meccsek közvetítéséről, "jelentősen" kevesebbet fizetnek érte
Kedvezőbb pénzügyi feltételek mellett született szerződés.
Pillanatok alatt összeomlott az amerikai autógyártó árfolyama
Cáfolták a lapértesüléseket.
Mégsem indul el időben a magyarok életét megkönnyítő új gyógyszertári rendszer
A gyógyszerészek szerint indokolt a halasztás.
Kórházba viszi a betegeket az egyik legnépszerűbb zöldség, súlyos bélfertőzést okoz a gyorsan terjedő parazita
Terjed a cikloszpóra bélparazita az Egyesült Államokban.
Új dokumentumok kerültek elő a gödi Samsung ügyeiről, több mint 400 millió forintnyi bírság gyűlt össze
2018 és 2025 között eddig 61 alkalommal bírságolták meg a Samsung SDI-t.
Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk
A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árnyaltabb képet mutat: húsz év alatt valóban nőtt az orvosok száma,... The post Több orvos
nincs cim
A Világgazdaság Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdezte az új költségvetési pályáról. Intézkedések nélkül a 2026-os hiány a GDP 7,5 százalékát is elérheti,
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Szalvéta vs. Excel - Warren Buffett sem számolgatott
A pénzügyi modellek csak annyira jók, amennyire a mögéjük tett feltételezések. A valódi versenyelőny nem a képletekben, hanem a vállalatok mély megértésében rejlik, éppen ezért... The pos
Beruházási hitel - Mikor éri meg igényelni és mikor nem
A Széchenyi kártya keretében igényelhető likviditási célú kölcsönök kamatát megemelte a kormány. Nem kell azonban aggódni a beruházást tervező cégeknek, ilyen célra még mindig fix 3 sz
Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára?
Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü
Az emberi tudás hiedelmeken alapul - Csányi Vilmos és Szabó László a gazdaságról - 2. rész
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. 2. rész. Az első részt itt tudod meghallgatni: Borzalom, hogy... The po
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
Mi lenne a tökéletes árfolyam a magyar euróhoz?
A Checklistben Molnár Lászlóval, a GKI vezető kutatójával beszélgettünk.
Álmosan reagál a piac Hormuzra: meddig tart még ez a háború?
Óriási a bizonytalanság.
Gerendai: Másfél milliárdos veszteséggel számol a Sziget idén
A szakember őszintén beszélt a fesztivál pénzügyi helyzetéről.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!