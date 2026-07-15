Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Az idei ankarai NATO-csúcs olyan volt, mintha kizárólag egy konkrét céllal jött volna létre: felmondani a leckét Donald Trump előtt, visszatérítve ezzel az észak-atlanti védelmi szövetséget a konstruktív politikai együttműködés szintjére. Ehhez az európai tagállamok egy valóságos showt raktak össze a kölcsönös védelmi megrendelésekből, Mark Rutte NATO-főtitkár pedig egy új fogalommal készült az idei csúcsra: „Trump trilliója”. Ezzel arra utalt, hogy a NATO tagországai Trump első elnöksége óta már egyezer milliárd dollárral költöttek többet a védelemre, mint előtte. A célt elérték: Trump megenyhült, és a feszült kezdés után zárásként már arról beszélt, hogy a tárgyalások termében „szeretet uralkodott”. A csúcs igazi nyertese Recep Tayyip Erdoğan török elnök, aki mindent elért Trumpnál, amit évek óta akart, de Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is elégedetten távozhatott Kijevbe az amerikai Patriot-rakéták licenszével a zsebében.