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Titkos találkozó volt a Fehér Házban: most durvulhat be csak igazán Donald Trump háborúja
Globál

Titkos találkozó volt a Fehér Házban: most durvulhat be csak igazán Donald Trump háborúja

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök kedden a Fehér Ház válságszobájában tartott megbeszélést, mely során az Irán elleni hadművelet jelentős kiterjesztéséről tárgyalt - tudta meg az Axios. Az amerikai műveleti tervek alapján az elnök ismét átfogó, egész Irán elleni csapásokat indíthat, nem csupán a Hormuzi-szoros körüli katonai objektumokat támadná.

A megbeszélésen részt vett az elnök teljes nemzetbiztonsági stábja, köztük JD Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter, Dan Caine tábornok, az amerikai haderő vezérkari főnöke, valamint John Ratcliffe, a CIA igazgatója.

A találkozón a Hormuzi-szoros térségét érintő műveleteken túl az iráni stratégiai célpontok elleni, átfogó csapások új tervei is napirendre kerültek.

Trump a Fox News hírcsatornának adott interjújában megerősítette, hogy a támadások a következő napokban kiszélesednek, az amerikai haderő három napig "keményen" sújtja majd Iránt, amit újabb jelentős eszkaláció követhet.

Jövő héten nagyon rossz dolguk lesz, mert akkor már az erőműveket és a hidakat vesszük célba. Lekapcsoljuk az összes erőművüket, és leromboljuk az összes hidat, hacsak nem ülnek tárgyalóasztalhoz"

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– fogalmazott az elnök.

A találkozó idején az amerikai haderő már negyedik napja mért csapásokat a Hormuzi-szoros térségére és Irán déli partvidékére. A célpontok többsége légvédelmi és radarrendszer, hajó elleni rakétaállás, valamint drónindító állomás volt. A hadművelet célja, hogy jelentősen gyengítsék Irán hajók elleni támadóképességét. Kedd délután ráadásul életbe lépett az iráni kikötőkre kivetett amerikai tengeri zárlat is.

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Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

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