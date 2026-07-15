Titkos találkozó volt a Fehér Házban: most durvulhat be csak igazán Donald Trump háborúja

A megbeszélésen részt vett az elnök teljes nemzetbiztonsági stábja, köztük JD Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter, Dan Caine tábornok, az amerikai haderő vezérkari főnöke, valamint John Ratcliffe, a CIA igazgatója.

A találkozón a Hormuzi-szoros térségét érintő műveleteken túl az iráni stratégiai célpontok elleni, átfogó csapások új tervei is napirendre kerültek.

Trump a Fox News hírcsatornának adott interjújában megerősítette, hogy a támadások a következő napokban kiszélesednek, az amerikai haderő három napig "keményen" sújtja majd Iránt, amit újabb jelentős eszkaláció követhet.

Jövő héten nagyon rossz dolguk lesz, mert akkor már az erőműveket és a hidakat vesszük célba. Lekapcsoljuk az összes erőművüket, és leromboljuk az összes hidat, hacsak nem ülnek tárgyalóasztalhoz"

– fogalmazott az elnök.

A találkozó idején az amerikai haderő már negyedik napja mért csapásokat a Hormuzi-szoros térségére és Irán déli partvidékére. A célpontok többsége légvédelmi és radarrendszer, hajó elleni rakétaállás, valamint drónindító állomás volt. A hadművelet célja, hogy jelentősen gyengítsék Irán hajók elleni támadóképességét. Kedd délután ráadásul életbe lépett az iráni kikötőkre kivetett amerikai tengeri zárlat is.

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