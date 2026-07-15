Trump egyetlen választást hagyott Iránnak – Ismét lángba borult a Közel-Kelet

Donald Trump a Fox News hírtelevíziónak washingtoni idő szerint kedden délután adott interjúban úgy fogalmazott, hogy
Iránnak „nincs más választása”, mint hogy megállapodást kössön.
Közlése szerint az amerikai adminisztráció megbízottjai kedden már kapcsolatba léptek iráni tisztségviselőkkel.
Az elnök ismét kilátásba helyezte, hogy az amerikai támadások célpontjává válnak Irán erőművei és az országban található hidak, amennyiben nem indulnak újra a tárgyalások.
Trump szerint az amerikai haderő a műveletei során nagyon odafigyel a polgári lakosságra. Megjegyezte, az ismétlődő támadások révén az iráni haderőben „nagyon komoly károkat” sikerült okozni.
Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) jelentése szerint
az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra kedden, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot.
Az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítási törzsének bejelentése szerint washingtoni idő szerint a délutáni órákban indította a műveletet a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni iráni támadásokra válaszul.
A katonai parancsnokság egyben közölte, hogy az Irán elleni tengeri blokádot az Egyesült Államok erői térségben állomásozó 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartja fenn.
Brad Cooper tengernagy, a CENTCOM parancsnoka közleményt adott ki, amelyben arra emlékeztetett, hogy az elmúlt hét napban Irán hét polgári kereskedelmi hajót támadott meg a Hormuzi-szoros térségében, amelyek legénységének „tucatnyi tagja életét vesztette, megsebesült, vagy eltűnt”.
Az amerikai haderő kedden már a negyedik egymást követő napon hajtott végre átfogó katonai csapást Irán ellen elsősorban az Iszlám Forradalmi Gárda támadóképességeit célozva.
Irán az amerikai támadásra és blokádra válaszul támadásokat hajtott végre a Perzsa-öböl térségében található amerikai célpontok ellen
– írja a CNN.
Az iráni Forradalmi Gárda szerint szerdára virradóra megtámadtak egy amerikai katonai logisztikai és támogató központot Kuvaitban.
Bahreinben egy amerikai parancsnoki és irányítóközpontot, raktárakat és üzemanyag-tároló létesítményeket támadtak, illetve amerikai tengeri drónok irányítóközpontjára csaptak le.
A Forradalmi Gárda szerint Jordániában egy amerikai légibázisra mértek csapásokat.
A CNN független forrásból nem tudta ellenőrizni az iráni állításokat.
Címlapkép forrása: Firdous Nazir/NurPhoto via Getty Images
Azonnal bevetnék a nemrég elhunyt szenátor Oroszország elleni szankciós fegyverét
Az amerikai törvényhozól elutasították, hogy Trump változtasson a néhai Lindsay Graham csomagján.
Nagy a baj: kihalhatnak állatfajok, pusztító járvány tört be az elszigetelt szigetországba, életbe lépett a készenléti terv
Egy tengerparton talált vándormadár tesztje pozitív lett.
Elszabadult a halasztott fizetési őrület, új szabályozást vezetnek be Londonban
A fogyasztók fizetőképességét is fel kell mérni ezentúl.
Bivalyerős számokat hozott az AI-szegmensben nélkülözhetetlen tech cég
A partnerek folyamatosan bővítik a gyártókapacitásaikat.
Bekebelezhetik a PayPalt a saját versenytársai
53 milliárd dollárt fizethetnek a pénzküldő óriásért.
Trump egyetlen választást hagyott Iránnak – Ismét lángba borult a Közel-Kelet
Egymást lövi az Egyesült Államok és a perzsa állam.
A 15 éves lemaradás a magyar szélenergia legnagyobb előnye?
Újra terítéken a hazai megújuló energiaforrások diverzifikációja.
Véres napok a Fekete-tengeren: egymás után csapnak le orosz drónok külföldi hajókra
Két egymást követő nap két teherhajót ért találat.
Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk
A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árnyaltabb képet mutat: húsz év alatt valóban nőtt az orvosok száma,... The post Több orvos
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
nincs cim
A Világgazdaság Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdezte az új költségvetési pályáról. Intézkedések nélkül a 2026-os hiány a GDP 7,5 százalékát is elérheti,
Szalvéta vs. Excel - Warren Buffett sem számolgatott
A pénzügyi modellek csak annyira jók, amennyire a mögéjük tett feltételezések. A valódi versenyelőny nem a képletekben, hanem a vállalatok mély megértésében rejlik, éppen ezért... The pos
Beruházási hitel - Mikor éri meg igényelni és mikor nem
A Széchenyi kártya keretében igényelhető likviditási célú kölcsönök kamatát megemelte a kormány. Nem kell azonban aggódni a beruházást tervező cégeknek, ilyen célra még mindig fix 3 sz
Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára?
Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü
Az emberi tudás hiedelmeken alapul - Csányi Vilmos és Szabó László a gazdaságról - 2. rész
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. 2. rész. Az első részt itt tudod meghallgatni: Borzalom, hogy... The po
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
A 15 éves lemaradás a magyar szélenergia legnagyobb előnye?
Újra terítéken a hazai megújuló energiaforrások diverzifikációja.
Mi lenne a tökéletes árfolyam a magyar euróhoz?
A Checklistben Molnár Lászlóval, a GKI vezető kutatójával beszélgettünk.
Álmosan reagál a piac Hormuzra: meddig tart még ez a háború?
Óriási a bizonytalanság.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!