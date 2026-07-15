Trump egyetlen választást hagyott Iránnak – Ismét lángba borult a Közel-Kelet

Donald Trump amerikai elnök a katonai csapások további sorát ígérte Irán ellen egészen addig, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz az Egyesült Államokkal. Eközben folytatódtak az amerikai csapások a perzsa állam ellen, amely viszont amerikai érdekeltségeket támadott a Közel-Keleten.

Donald Trump a Fox News hírtelevíziónak washingtoni idő szerint kedden délután adott interjúban úgy fogalmazott, hogy

Iránnak „nincs más választása”, mint hogy megállapodást kössön.

Közlése szerint az amerikai adminisztráció megbízottjai kedden már kapcsolatba léptek iráni tisztségviselőkkel.

Az elnök ismét kilátásba helyezte, hogy az amerikai támadások célpontjává válnak Irán erőművei és az országban található hidak, amennyiben nem indulnak újra a tárgyalások.

Trump szerint az amerikai haderő a műveletei során nagyon odafigyel a polgári lakosságra. Megjegyezte, az ismétlődő támadások révén az iráni haderőben „nagyon komoly károkat” sikerült okozni.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) jelentése szerint

az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra kedden, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot.

Az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítási törzsének bejelentése szerint washingtoni idő szerint a délutáni órákban indította a műveletet a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni iráni támadásokra válaszul.

A katonai parancsnokság egyben közölte, hogy az Irán elleni tengeri blokádot az Egyesült Államok erői térségben állomásozó 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartja fenn.

Brad Cooper tengernagy, a CENTCOM parancsnoka közleményt adott ki, amelyben arra emlékeztetett, hogy az elmúlt hét napban Irán hét polgári kereskedelmi hajót támadott meg a Hormuzi-szoros térségében, amelyek legénységének „tucatnyi tagja életét vesztette, megsebesült, vagy eltűnt”.

Az amerikai haderő kedden már a negyedik egymást követő napon hajtott végre átfogó katonai csapást Irán ellen elsősorban az Iszlám Forradalmi Gárda támadóképességeit célozva.

Irán az amerikai támadásra és blokádra válaszul támadásokat hajtott végre a Perzsa-öböl térségében található amerikai célpontok ellen

– írja a CNN.

Az iráni Forradalmi Gárda szerint szerdára virradóra megtámadtak egy amerikai katonai logisztikai és támogató központot Kuvaitban.

Bahreinben egy amerikai parancsnoki és irányítóközpontot, raktárakat és üzemanyag-tároló létesítményeket támadtak, illetve amerikai tengeri drónok irányítóközpontjára csaptak le.

A Forradalmi Gárda szerint Jordániában egy amerikai légibázisra mértek csapásokat.

A CNN független forrásból nem tudta ellenőrizni az iráni állításokat.

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