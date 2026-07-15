ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország ?
?
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
  • Megjelenítés
Trump szerint hamarosan véget érhet az ukrajnai háború, de jól informált források szerint Putyin valami egészen másra készül
Globál

Trump szerint hamarosan véget érhet az ukrajnai háború, de jól informált források szerint Putyin valami egészen másra készül

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy továbbra is úgy véli, Vlagyimir Putyin orosz elnök készen áll arra, hogy hamarosan megállapodást kössön az ukrajnai háború befejezéséről – írja a Reuters.

Úgy gondolom, készen áll a megállapodásra

– mondta Trump a Fox Newsnak adott interjúban, amikor Putyinnal folytatott beszélgetéseiről kérdezték.

Három, a Kremlhez közeli forrás viszont azt mondta a Reutersnek, hogy Putyin elutasítja a Kijevvel való béketárgyalásra irányuló felhívásokat, és valószínűleg tovább fogja fokozni a konfliktust.

Trump még elnöki kampányában ígérte meg, hogy „24 óra alatt” véget vet az orosz–ukrán háborúnak, sőt azt mondta, ha ő lett volna az elnök 2022-ben, az ki sem tört volna.

Még több Globál

Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Bejönni látszik az ukrán mesterterv: teljes sötétségbe borult a stratégiai fontosságú város a megszállt Krímben

Megint elgurult Trump gyógyszere - Belengette, mi vár Iránra, ha nem ülnek tárgyalóasztalhoz

Trump 2025 januári beiktatása után neki is látott a béketörekvéseknek, ezek azonban néhány retorikai sallangon kívül kézzelfogható eredményekkel nem jártak. Az iráni háború idén februári kitörését követően pedig az amerikai elnök láthatóan ejtette is a témát.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Connectax VAT Manager eÁFA M2M

Az eÁFA M2M átállás kapcsán sok vállalatnál elsőként az IT-fejlesztés kérdése merül fel: hogyan készül majd el az XML, hogyan kapcsolódik a rendszer a NAV-hoz, ki fogja értelmezni a vissza

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kiszáradt Európa legfontosabb folyója, vele pusztul a kontinens ipara
Tisza-kormány: új párt alakulhat a Fidesz romjain, lemondott Szijjártó Péter
Kórházba viszi a betegeket az egyik legnépszerűbb zöldség, súlyos bélfertőzést okoz a gyorsan terjedő parazita
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility