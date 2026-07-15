Trump szerint hamarosan véget érhet az ukrajnai háború, de jól informált források szerint Putyin valami egészen másra készül

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy továbbra is úgy véli, Vlagyimir Putyin orosz elnök készen áll arra, hogy hamarosan megállapodást kössön az ukrajnai háború befejezéséről – írja a Reuters.

Úgy gondolom, készen áll a megállapodásra

– mondta Trump a Fox Newsnak adott interjúban, amikor Putyinnal folytatott beszélgetéseiről kérdezték.

Három, a Kremlhez közeli forrás viszont azt mondta a Reutersnek, hogy Putyin elutasítja a Kijevvel való béketárgyalásra irányuló felhívásokat, és valószínűleg tovább fogja fokozni a konfliktust.

Trump még elnöki kampányában ígérte meg, hogy „24 óra alatt” véget vet az orosz–ukrán háborúnak, sőt azt mondta, ha ő lett volna az elnök 2022-ben, az ki sem tört volna.

Trump 2025 januári beiktatása után neki is látott a béketörekvéseknek, ezek azonban néhány retorikai sallangon kívül kézzelfogható eredményekkel nem jártak. Az iráni háború idén februári kitörését követően pedig az amerikai elnök láthatóan ejtette is a témát.

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