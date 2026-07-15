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Ukrajna olyat tett a tengeren, amilyenre még soha nem volt példa a világon
Globál

Ukrajna olyat tett a tengeren, amilyenre még soha nem volt példa a világon

Portfolio
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A Financial Times elemzése szerint az ukránok az elmúlt napokban olyat hajtottak végre, ami még az 1980-as években látott háborús összecsapásokat is felülmúlja.

Kijev közleménye szerint drámaian felpörgették az Azovi-tengeren a csapásokat, kilenc nap alatt már 110 hajót ért támadás. A cél világos: teljesen elvágni az oroszok utánpótlásait a térségben, korábban a szárazföldön már hasonló módszerekkel komolyan veszélyeztették a Krím utánpótlását. A lapnak nyilatkozott Tomas Alexa, az Ambrey tengerészeti biztonsági ügynökség vezető elemzője, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy hasonlóan súlyos támadás-sorozatra nem volt példa az 1980-as évek óta. Akkor az eldurvuló iraki-iráni háború során a felek elkezdték az olajszállító hajókat támadni a Perzsa-öbölben, ez volt a tankerháborús szakasz. A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy még akkor sem volt ennyire súlyos a veszteség ilyen rövid idő alatt:

Nem tudom eléggé hangsúlyozni, mennyire példa nélküli ez. Még soha nem láttunk semmi ennyire koncentrált globális szintű dolgot

– mondta.

Azt is kiemelte, hogy az ukránok kifejezetten a járművek legfontosabb részeit veszik célba, hogy azok maximális károkat szenvedjenek el.

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A támadások eredményeként a térségi kereskedelem súlyos károkat szenvedett, kifejezetten a gabona szenved. Oroszország a világ legnagyobb gabonaexportőre, ez az útvonal pedig kulcsfontosságú a termékek szállítása szempontjából. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter emiatt erőteljesen kifejezte rosszallását az ukrán műveletek ellen. Szerinte Kijev csak kárt okoz és félelmet kelt.

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