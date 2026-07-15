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Üzent Putyinnak Trump elnök: ideje lenne befejezni, Vlagyimir!
Globál

Üzent Putyinnak Trump elnök: ideje lenne befejezni, Vlagyimir!

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Vlagyimir Putyin orosz elnök kész megállapodni az ukrajnai háború lezárásáról, remélhetően a konfliktus még véget ér Donald Trump elnöksége alatt – erről maga az amerikai vezető beszélt a Fox News-nak.

Ugyanazt mondom el neki mindig. Nem akarom részletezni, de azt mondom neki, hogy »Vlagyimir, ideje végre leállni. Véget kell vetni a háborúnak«”

– mondta az elnök,.

Úgy látja, Putyin kész megállapodni, hamarosan vége is lehet a konfliktusnak, de „két ember kell a tánchoz.” Ezzel vélhetően arra utalt, hogy továbbra is a békekötés akadályának tekinti Zelenszkij elnököt.

Trump azt is elmondta, hogy szerinte a háborúnak az elnöksége alatt mindenképpen vége lesz (Trump 2029-ben távozik).

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Arra is kitért, hogy hamarosan döntést hoz Lindsey Graham néhai szenátor szankciós javaslatáról is, aki keményebb fellépést akart Oroszországgal szemben.

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