Üzent Putyinnak Trump elnök: ideje lenne befejezni, Vlagyimir!

Ugyanazt mondom el neki mindig. Nem akarom részletezni, de azt mondom neki, hogy »Vlagyimir, ideje végre leállni. Véget kell vetni a háborúnak«”
– mondta az elnök,.
Úgy látja, Putyin kész megállapodni, hamarosan vége is lehet a konfliktusnak, de „két ember kell a tánchoz.” Ezzel vélhetően arra utalt, hogy továbbra is a békekötés akadályának tekinti Zelenszkij elnököt.
Trump azt is elmondta, hogy szerinte a háborúnak az elnöksége alatt mindenképpen vége lesz (Trump 2029-ben távozik).
Arra is kitért, hogy hamarosan döntést hoz Lindsey Graham néhai szenátor szankciós javaslatáról is, aki keményebb fellépést akart Oroszországgal szemben.
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