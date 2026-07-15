Valóságos showt rendeztek a NATO-csúcson Trump számára – Egészen új korszak kezdődött a katonai szövetségben?

Mi, az Észak-atlanti Szövetség állam- és kormányfői, Ankarában gyűltünk össze, hogy megerősítsük a Washingtoni Szerződés 5. cikke szerinti kollektív védelem iránti rendíthetetlen elkötelezettségünket, valamint a transzatlanti kötelék iránti elkötelezettségünket. Aki egyikünket megtámadja, azt mindannyiunkat megtámadja
– így kezdődik az Ankarában július 8-án kiadott közös nyilatkozat a NATO országok éves fórumáról.
Az 5. cikkely szerinti kollektív védelem, ahogy a „transzatlanti kötelék iránti elkötelezettség” is, benne van a NATO alapszerződésében, mégis, az egybegyűltek úgy érezték, hogy ezt fontos újra leírni az idei nyilatkozat szövegében. Az európai országoknak az idei NATO-csúcson nem titkoltan az volt a fő szándékuk, hogy megőrizzék a konstruktív együttműködést az Egyesült Államokkal, és kicsikarjanak egy megerősítést Donald Trumptól, hogy USA továbbra is elkötelezett a NATO irányába.
Több tízmilliárdos katonai szerződések
Az egész ankarai NATO-csúcs ezért úgy épült fel, mint egy éves jelentés egy konkrét személy, Donald Trump számára. A tavalyi, hágai NATO-csúcson a tagországok vállalták, hogy 2035-ig 5%-ra növelik a védelmi kiadásaikat (valójában 3,5% közvetlenül katonai, és 1,5% védelemhez kapcsolódó). Most, Ankarában be kellett bizonyítaniuk, hogy az ígéretek teljesítése elindult, és nem arra várnak, hogy Trumpnak lejárjon az elnöki mandátuma.
Donald Trump érkezésére végül egy valóságos showt, egy látványvásárt szerveztek az amerikai és európai védelmi vállalatok. Csak a NATO-csúcs első napján legalább 50 milliárd dollár értékű szerződéseket írták alá a Lockheed Martin, Raytheon, Palantir, Airbus, Rheinmetall, Saab, Northrop Grumman, Anduril, Aselsan és mások. Mark Rutte 40 milliárd dollárnyi befektetést jelentett be a következő öt évben a drónokkal szembeni rendszerekre, és 26 milliárd dollárnyi befektetést a közös légvédelembe. A Lockheed Martin és Rheinmetall új közös szerződése szerint most először fognak amerikai ATACMS ballisztikus rakétákat az Egyesült Államok területén kívül – Németországban – gyártani.
A NATO-csúcs házigazdája, Törökország a legnagyobb nyertese lett az eseménynek: Recep Tayyip Erdoğan mindent megkapott Trumptól, amit előtte évekig kért Ankara:
az amerikai F-35-ösök vásárlására vonatkozó engedélyt (noha hivatalosan az még mindig az amerikai kongresszus tilalma alatt van) és a védelmi együttműködésekre vonatkozó amerikai szankciók feloldását is, amit a törökök az orosz Sz-400 légvédelmi rendszerek 2017-es vásárlása miatt kapták Washingtontól. Erdoğan cserébe megígérte, hogy Törökország már 2030-ra eléri az 5%-os GDP-arányos védelmi célkitűzést, és további 24 milliárd dollárt fordítanak egy nemzeti légvédelmi rendszerre, amely a NATO-infrastruktúra részévé válik.
Ami a nyilatkozatból kiolvasható
A védelmi ipar (és Donald Trump) számára tehát kifejezetten sikeres volt a júliusi ankarai találkozó, azonban az idei szűkszavú közös nyilatkozat szövegéből több más fontos megállapítást is lehet tenni. Először is az első következtetés, hogy a korábbi évek gyakorlatához képest ez a nyilatkozat drasztikus, szinte történelmi léptékű stílus- és hosszúságbeli törést jelent.
Míg a hagyományos NATO-nyilatkozatok terjedelmes, több tucat oldalas, rendkívül részletes diplomáciai monstrumok voltak, addig a mostani ankarai dokumentum – a közvetlen elődjének számító 2025-ös hágai nyilatkozathoz hasonlóan – igencsak szűkszavúra sikeredett. A tavalyi hágai csúcs szövege volt a NATO-csúcsok történetének eddigi legrövidebb szövege: mindössze 5 bekezdés és 427 szó. Az idei nem sokban tér el tőle: 6 bekezdésből és 485 szóból áll – könnyed, kb. 3 perces olvasmány. Ehhez képest a két évvel ezelőtti, 2024-es washingtoni nyilatkozat 5341 szóból állt. A 2023-as vilniusi 90 fejezetből és majdnem 11.000 szóból állt, ami már egy 50-60 perces hosszúságú szöveg.
A NATO-dokumentumok hagyományosan azért nyúltak ilyen hosszúra, mert a szövetség heteken, vagy akár hónapokon át egyeztetett a színfalak mögött, hogy minden egyes tagállam sajátos nemzeti prioritása és szempontja bekerüljön a szövegbe – a nők helyzetétől kezdve a klímaváltozáson át az afrikai instabilitásig. Donald Trump érkezésével ez gyökeres változást vett. A hónapokig tartó ideológiai viták biztosan nem tettek volna jót a szövetség egységének, és így a szövegek szűkszavúan inkább csak arra koncentráltak, ami USA és az európai szövetségesek számára a legfontosabb: közös védelem, európai haderőfejlesztés és a növekvő védelmi kiadások.
Ezek mellett a 6 pontba szedett nyilatkozat más miatt is érdekes. A NATO-nyilatkozatok hagyományosan diplomatikus, elvont nyelvezettel íródnak – például „fokozzuk a védelmi kiadásokat”. Az ankarai nyilatkozat ehhez képest nagyon is konkrét pénzügyi vállalásokat rögzít: 139 milliárd dolláros többletberuházás az európai tagállamok és Kanada részéről 2025-ben. 50 milliárd dollár feletti új, közös beszerzési programok bejelentése. 70 milliárd eurós katonai segélycsomag Ukrajnának 2026-ra, azzal az ígérettel, hogy ezt a szintet 2027-ben is fenntartják. A dokumentum továbbá nyíltan kimondja, hogy az európai szövetségesek és Kanada léptek elő a biztonság és Ukrajna támogatásának elsődleges finanszírozóivá.
A korábbi deklarációkhoz képest az idei nyilatkozatban sokkal hangsúlyosabb a technológiai integráció. A nyilatkozat külön kiemeli egy interoperábilis transzatlanti hadviselési felhő (warfighting cloud) kiépítését és a hatékony mesterségesintelligencia-modellek éles alkalmazását a szövetség védelmi rendszerében.
…és ami hiányzik belőle
A sorok között olvasva azonban több érdekes dolog is feltűnik, ami hiányzik a nyilatkozatból.
Az egyik ilyen hiányzó pont Ukrajna NATO-tagsága, a másik pedig Kína szerepe.
Míg a korábbi csúcsokon visszatérő elem volt Ukrajna „visszafordíthatatlan útja” a tagság felé, ez a nyilatkozat teljesen kerüli a konkrét csatlakozási perspektívát vagy politikai ígéreteket. Ukrajnát csupán úgy említi, mint amely „hozzájárul a transzatlanti biztonsághoz”, és a hangsúlyt a tagság helyett a tisztán pénzügyi és katonai segélyezésre helyezi át.
Ettől függetlenül a csúcsra kiutazó Volodimir Zelenszkij elégedett lehet. Míg a tavalyi, hágai találkozón sokáig az is kérdés volt, hogy egyáltalán elmehet-e a fórumra anélkül, hogy a szervezők magára haragítanák Trumpot, addig idén ez fel sem merült, és az ukrán elnök az elmúlt másfél év legjobban sikerült Trump-találkozóján lett túl Ankarában. Trump megdicsérte az ukrán mélységi dróncsapásokat az orosz energetikai infrastruktúrával szemben, és elmondta, hogy ez az eszkaláció „hozzájárulhat a konfliktus befejezéséhez”.
De ennél is fontosabb volt, hogy Trump bejelentette a Patriot rendszerek légvédelmirakéta-licenszének az átadását Ukrajnának, ráadásul annak a legmodernebb, PAC-3 típusát. Ez egyértelműen politikai áttörésnek tekinthető, mert USA-n kívül jelenleg csak két ország gyárthat Patriot-rakétát: Japán és Németország (ráadásul az utóbbi csak a régebbi típust). Valójában ez egy fontos döntés, de inkább politikai kategóriába esik, mert egy ilyen rakéta nemcsak drága, de rendkívül nehéz gyártani. Egyetlen rakéta ára kb. 4-5 millió dollár, és minden egyes legyártott komponenst tesztelni és tanúsítani kell. Így a gyártás elindítása valószínűleg több év is lehet majd.
Zelenszkij ezért papíron elégedett lehet, de valójában csak papíron. A Patriot-licenszek megszerzése valóban történelmi eredmény Ukrajna számára, ám más téren nem sikerült szintet lépni. A 70 milliárd dolláros ígéret szép gesztus, azonban új forrás lényegében nincs benne – ez az összeg a NATO-szövetségesek korábbi kötelezettségvállalásaiból és az EU hitelkeretéből áll össze, amerikai hozzájárulás pedig egyáltalán nem szerepel a tervekben.
Ukrajna NATO-tagsága mellett Kína is teljes mértékben hiányzott a nyilatkozat szövegéből. A korábbi évek NATO-dokumentumaiban Kína kiemelt helyen szerepelt. Az ankarai nyilatkozat egyetlen szóval sem említi Kínát, és az indo-csendes-óceáni térség partnerségeire is csak rendkívül ködösen, általánosságban utal. 2023-ban és 2024-ben is a NATO-nyilatkozatok kifejezetten kemény, már-már konfrontatív nyelvezetet használtak Pekinggel szemben. A 2023-as vilniusi nyilatkozatban Kína „rendszerszintű kihívásként” jelent meg. A dokumentum többször leszögezte, hogy a Kínai Népköztársaság kinyilvánított ambíciói és kényszerítő politikái kihívást jelentenek a NATO érdekeire, biztonságára és értékeire nézve. Külön aggodalmukat fejezték ki a Kína és Oroszország közötti elmélyülő stratégiai partnerség miatt, amely a szabályokon alapuló nemzetközi rend aláásására irányul.
Legalább ennyire volt kemény a NATO Joe Biden utolsó elnöki évében, a 2024-es washingtoni nyilatkozatban. A szöveg kimondta, hogy az orosz-ukrán háborúban Kína Oroszország „döntő támogatója”, és elég sokat beszélt a NATO indo-csendes-óceáni partnerségeiről – egyértelműen Kína ellensúlyozásaként. A Trump alatti fordulat azért is különös, mert korábban éppen Washington helyezte nyomás alá a szövetség többi tagját a Kínával szembeni fellépésben. Kína kihagyása a szövegből megkönnyebbülést jelenthet a legtöbb európai országnak is, mivel a korábbi keményebb kommunikáció után csendesebb diplomáciához térhetnek vissza Pekinggel.
Címlapkép: Mark Rutte NATO-főtitkár, Donald Trump amerikai elnök és más tagállami vezetők az ankarai NATO-csúcson 2026. július 8-án. Forrás: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images
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