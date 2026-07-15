Valóságos showt rendeztek a NATO-csúcson Trump számára – Egészen új korszak kezdődött a katonai szövetségben?

Az idei ankarai NATO-csúcs olyan volt, mintha kizárólag egy konkrét céllal jött volna létre: felmondani a leckét Donald Trump előtt, visszatérítve ezzel az észak-atlanti védelmi szövetséget a konstruktív politikai együttműködés szintjére. Ehhez az európai tagállamok egy valóságos showt raktak össze a kölcsönös védelmi megrendelésekből, Mark Rutte NATO-főtitkár pedig egy új fogalommal készült az idei csúcsra: „Trump trilliója”. Ezzel arra utalt, hogy a NATO tagországai Trump első elnöksége óta már egyezer milliárd dollárral költöttek többet a védelemre, mint előtte. A célt elérték: Trump megenyhült, és a feszült kezdés után zárásként már arról beszélt, hogy a tárgyalások termében „szeretet uralkodott”. A csúcs igazi nyertese Recep Tayyip Erdoğan török elnök, aki mindent elért Trumpnál, amit évek óta akart, de Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is elégedetten távozhatott Kijevbe az amerikai Patriot-rakéták licenszével a zsebében.

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Mi, az Észak-atlanti Szövetség állam- és kormányfői, Ankarában gyűltünk össze, hogy megerősítsük a Washingtoni Szerződés 5. cikke szerinti kollektív védelem iránti rendíthetetlen elkötelezettségünket, valamint a transzatlanti kötelék iránti elkötelezettségünket. Aki egyikünket megtámadja, azt mindannyiunkat megtámadja

– így kezdődik az Ankarában július 8-án kiadott közös nyilatkozat a NATO országok éves fórumáról.

Az 5. cikkely szerinti kollektív védelem, ahogy a „transzatlanti kötelék iránti elkötelezettség” is, benne van a NATO alapszerződésében, mégis, az egybegyűltek úgy érezték, hogy ezt fontos újra leírni az idei nyilatkozat szövegében. Az európai országoknak az idei NATO-csúcson nem titkoltan az volt a fő szándékuk, hogy megőrizzék a konstruktív együttműködést az Egyesült Államokkal, és kicsikarjanak egy megerősítést Donald Trumptól, hogy USA továbbra is elkötelezett a NATO irányába.

Több tízmilliárdos katonai szerződések

Az egész ankarai NATO-csúcs ezért úgy épült fel, mint egy éves jelentés egy konkrét személy, Donald Trump számára. A tavalyi, hágai NATO-csúcson a tagországok vállalták, hogy 2035-ig 5%-ra növelik a védelmi kiadásaikat (valójában 3,5% közvetlenül katonai, és 1,5% védelemhez kapcsolódó). Most, Ankarában be kellett bizonyítaniuk, hogy az ígéretek teljesítése elindult, és nem arra várnak, hogy Trumpnak lejárjon az elnöki mandátuma.

A NATO-csúcsra érkező Donald Trump amerikai elnököt Recep Tayyip Erdoğan török államfő fogadja az ankarai Etimesgut légibázison 2026. július 7-én. Forrás: Win McNamee/Getty Images

Donald Trump érkezésére végül egy valóságos showt, egy látványvásárt szerveztek az amerikai és európai védelmi vállalatok. Csak a NATO-csúcs első napján legalább 50 milliárd dollár értékű szerződéseket írták alá a Lockheed Martin, Raytheon, Palantir, Airbus, Rheinmetall, Saab, Northrop Grumman, Anduril, Aselsan és mások. Mark Rutte 40 milliárd dollárnyi befektetést jelentett be a következő öt évben a drónokkal szembeni rendszerekre, és 26 milliárd dollárnyi befektetést a közös légvédelembe. A Lockheed Martin és Rheinmetall új közös szerződése szerint most először fognak amerikai ATACMS ballisztikus rakétákat az Egyesült Államok területén kívül – Németországban – gyártani.

A NATO-csúcs házigazdája, Törökország a legnagyobb nyertese lett az eseménynek: Recep Tayyip Erdoğan mindent megkapott Trumptól, amit előtte évekig kért Ankara:

az amerikai F-35-ösök vásárlására vonatkozó engedélyt (noha hivatalosan az még mindig az amerikai kongresszus tilalma alatt van) és a védelmi együttműködésekre vonatkozó amerikai szankciók feloldását is, amit a törökök az orosz Sz-400 légvédelmi rendszerek 2017-es vásárlása miatt kapták Washingtontól. Erdoğan cserébe megígérte, hogy Törökország már 2030-ra eléri az 5%-os GDP-arányos védelmi célkitűzést, és további 24 milliárd dollárt fordítanak egy nemzeti légvédelmi rendszerre, amely a NATO-infrastruktúra részévé válik.

Ami a nyilatkozatból kiolvasható

A védelmi ipar (és Donald Trump) számára tehát kifejezetten sikeres volt a júliusi ankarai találkozó, azonban az idei szűkszavú közös nyilatkozat szövegéből több más fontos megállapítást is lehet tenni. Először is az első következtetés, hogy a korábbi évek gyakorlatához képest ez a nyilatkozat drasztikus, szinte történelmi léptékű stílus- és hosszúságbeli törést jelent.

Míg a hagyományos NATO-nyilatkozatok terjedelmes, több tucat oldalas, rendkívül részletes diplomáciai monstrumok voltak, addig a mostani ankarai dokumentum – a közvetlen elődjének számító 2025-ös hágai nyilatkozathoz hasonlóan – igencsak szűkszavúra sikeredett. A tavalyi hágai csúcs szövege volt a NATO-csúcsok történetének eddigi legrövidebb szövege: mindössze 5 bekezdés és 427 szó. Az idei nem sokban tér el tőle: 6 bekezdésből és 485 szóból áll – könnyed, kb. 3 perces olvasmány. Ehhez képest a két évvel ezelőtti, 2024-es washingtoni nyilatkozat 5341 szóból állt. A 2023-as vilniusi 90 fejezetből és majdnem 11.000 szóból állt, ami már egy 50-60 perces hosszúságú szöveg.

A NATO-tagállamok állam- és kormányfőinek tanácskozása az ankarai csúcson 2026. július 8-án. Forrás: Alastair Grant - Pool/Getty Images

A NATO-dokumentumok hagyományosan azért nyúltak ilyen hosszúra, mert a szövetség heteken, vagy akár hónapokon át egyeztetett a színfalak mögött, hogy minden egyes tagállam sajátos nemzeti prioritása és szempontja bekerüljön a szövegbe – a nők helyzetétől kezdve a klímaváltozáson át az afrikai instabilitásig. Donald Trump érkezésével ez gyökeres változást vett. A hónapokig tartó ideológiai viták biztosan nem tettek volna jót a szövetség egységének, és így a szövegek szűkszavúan inkább csak arra koncentráltak, ami USA és az európai szövetségesek számára a legfontosabb: közös védelem, európai haderőfejlesztés és a növekvő védelmi kiadások.

Ezek mellett a 6 pontba szedett nyilatkozat más miatt is érdekes. A NATO-nyilatkozatok hagyományosan diplomatikus, elvont nyelvezettel íródnak – például „fokozzuk a védelmi kiadásokat”. Az ankarai nyilatkozat ehhez képest nagyon is konkrét pénzügyi vállalásokat rögzít: 139 milliárd dolláros többletberuházás az európai tagállamok és Kanada részéről 2025-ben. 50 milliárd dollár feletti új, közös beszerzési programok bejelentése. 70 milliárd eurós katonai segélycsomag Ukrajnának 2026-ra, azzal az ígérettel, hogy ezt a szintet 2027-ben is fenntartják. A dokumentum továbbá nyíltan kimondja, hogy az európai szövetségesek és Kanada léptek elő a biztonság és Ukrajna támogatásának elsődleges finanszírozóivá.

A korábbi deklarációkhoz képest az idei nyilatkozatban sokkal hangsúlyosabb a technológiai integráció. A nyilatkozat külön kiemeli egy interoperábilis transzatlanti hadviselési felhő (warfighting cloud) kiépítését és a hatékony mesterségesintelligencia-modellek éles alkalmazását a szövetség védelmi rendszerében.

…és ami hiányzik belőle

A sorok között olvasva azonban több érdekes dolog is feltűnik, ami hiányzik a nyilatkozatból.

Az egyik ilyen hiányzó pont Ukrajna NATO-tagsága, a másik pedig Kína szerepe.

Míg a korábbi csúcsokon visszatérő elem volt Ukrajna „visszafordíthatatlan útja” a tagság felé, ez a nyilatkozat teljesen kerüli a konkrét csatlakozási perspektívát vagy politikai ígéreteket. Ukrajnát csupán úgy említi, mint amely „hozzájárul a transzatlanti biztonsághoz”, és a hangsúlyt a tagság helyett a tisztán pénzügyi és katonai segélyezésre helyezi át.

Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök találkozója az ankarai NATO-csúcson 2026. július 8-án. Forrás: Win McNamee/Getty Images

Ettől függetlenül a csúcsra kiutazó Volodimir Zelenszkij elégedett lehet. Míg a tavalyi, hágai találkozón sokáig az is kérdés volt, hogy egyáltalán elmehet-e a fórumra anélkül, hogy a szervezők magára haragítanák Trumpot, addig idén ez fel sem merült, és az ukrán elnök az elmúlt másfél év legjobban sikerült Trump-találkozóján lett túl Ankarában. Trump megdicsérte az ukrán mélységi dróncsapásokat az orosz energetikai infrastruktúrával szemben, és elmondta, hogy ez az eszkaláció „hozzájárulhat a konfliktus befejezéséhez”.

De ennél is fontosabb volt, hogy Trump bejelentette a Patriot rendszerek légvédelmirakéta-licenszének az átadását Ukrajnának, ráadásul annak a legmodernebb, PAC-3 típusát. Ez egyértelműen politikai áttörésnek tekinthető, mert USA-n kívül jelenleg csak két ország gyárthat Patriot-rakétát: Japán és Németország (ráadásul az utóbbi csak a régebbi típust). Valójában ez egy fontos döntés, de inkább politikai kategóriába esik, mert egy ilyen rakéta nemcsak drága, de rendkívül nehéz gyártani. Egyetlen rakéta ára kb. 4-5 millió dollár, és minden egyes legyártott komponenst tesztelni és tanúsítani kell. Így a gyártás elindítása valószínűleg több év is lehet majd.

Zelenszkij ezért papíron elégedett lehet, de valójában csak papíron. A Patriot-licenszek megszerzése valóban történelmi eredmény Ukrajna számára, ám más téren nem sikerült szintet lépni. A 70 milliárd dolláros ígéret szép gesztus, azonban új forrás lényegében nincs benne – ez az összeg a NATO-szövetségesek korábbi kötelezettségvállalásaiból és az EU hitelkeretéből áll össze, amerikai hozzájárulás pedig egyáltalán nem szerepel a tervekben.

Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök találkozója Pekingben 2026. május 15-én. Forrás: Evan Vucci - Pool/Getty Images

Ukrajna NATO-tagsága mellett Kína is teljes mértékben hiányzott a nyilatkozat szövegéből. A korábbi évek NATO-dokumentumaiban Kína kiemelt helyen szerepelt. Az ankarai nyilatkozat egyetlen szóval sem említi Kínát, és az indo-csendes-óceáni térség partnerségeire is csak rendkívül ködösen, általánosságban utal. 2023-ban és 2024-ben is a NATO-nyilatkozatok kifejezetten kemény, már-már konfrontatív nyelvezetet használtak Pekinggel szemben. A 2023-as vilniusi nyilatkozatban Kína „rendszerszintű kihívásként” jelent meg. A dokumentum többször leszögezte, hogy a Kínai Népköztársaság kinyilvánított ambíciói és kényszerítő politikái kihívást jelentenek a NATO érdekeire, biztonságára és értékeire nézve. Külön aggodalmukat fejezték ki a Kína és Oroszország közötti elmélyülő stratégiai partnerség miatt, amely a szabályokon alapuló nemzetközi rend aláásására irányul.

Legalább ennyire volt kemény a NATO Joe Biden utolsó elnöki évében, a 2024-es washingtoni nyilatkozatban. A szöveg kimondta, hogy az orosz-ukrán háborúban Kína Oroszország „döntő támogatója”, és elég sokat beszélt a NATO indo-csendes-óceáni partnerségeiről – egyértelműen Kína ellensúlyozásaként. A Trump alatti fordulat azért is különös, mert korábban éppen Washington helyezte nyomás alá a szövetség többi tagját a Kínával szembeni fellépésben. Kína kihagyása a szövegből megkönnyebbülést jelenthet a legtöbb európai országnak is, mivel a korábbi keményebb kommunikáció után csendesebb diplomáciához térhetnek vissza Pekinggel.

Címlapkép: Mark Rutte NATO-főtitkár, Donald Trump amerikai elnök és más tagállami vezetők az ankarai NATO-csúcson 2026. július 8-án. Forrás: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images