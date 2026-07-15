Véres napok a Fekete-tengeren: egymás után csapnak le orosz drónok külföldi hajókra

Oleh Kiper odesszai kormányzó tájékoztatása szerint az orosz erők ezúttal is a térség kikötői infrastruktúráját vették célba. Egy ellenséges drón egy Marshall-szigeteki zászló alatt közlekedő polgári hajót talált el, megrongálva annak felépítményét, aminek következtében a fedélzeten tűz ütött ki.
A támadásban két ember meghalt, az áldozatok személyazonosságáról azonban egyelőre nem közöltek részleteket.
Egy nappal korábban egy togói zászló alatt hajózó teherhajót ért orosz támadás, miközben az éppen műtrágyát rakodott ki az odesszai kikötőben. A hétfői csapásban öten vesztették életüket – köztük a legénység három külföldi tagja –, tízen pedig megsérültek.
Oroszország a háború kezdete óta rendszeresen támadja Ukrajna fekete-tengeri kikötői létesítményeit és kereskedelmi hajóit,
amelyek főleg a gabonaszállításban vesznek részt. Ukrán tisztségviselők figyelmeztetése szerint ezek a támadások a globális élelmiszerbiztonságot veszélyeztetik.
A teherhajók elleni orosz csapások egy olyan intenzív ukrán dróntámadás-sorozatot követnek, amely Moszkva úgynevezett árnyékflottája ellen irányul. Robert 'Magyar' Brovdi, a pilóta nélküli egységek parancsnoka szerint az ukrán drónok július 14-ig már 116 hajót támadtak meg Oroszország kulcsfontosságú tengeri útvonalain. A hadművelet célja az orosz kereskedelmi forgalom – különösen az olajszállítás – megbénítása, valamint a Krím félszigetre vezető katonai ellátási útvonalak elvágása.
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