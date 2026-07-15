Videó: Budapesten csípték el a kölni lövöldözőt

A bűncselekmény május 31-én hajnalban történt Kölnben, ahol a támadó több lövést adott le áldozatára, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. A Németországban jelentős sajtóvisszhangot kiváltó eset után a magyar kapcsolatokkal is rendelkező gyanúsított, K. M. A. elmenekült, ezért európai elfogatóparancsot bocsátottak ki ellene.

A nyomozásban június 10-én történt áttörés, amikor a német hatóságok a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon (NEBEK) keresztül értesítették a magyar rendőröket arról, hogy a körözött személy feltehetően a magyar fővárosban tartózkodik. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési nyomozói ezt követően gyorsan beazonosították a férfi pontos tartózkodási helyét.

Mivel a gyanúsított fegyveres és kiemelten veszélyes volt, az akcióba a TEK műveleti egységét is bevonták.

A gyors felderítésnek köszönhetően a német jelzéstől számított alig öt órán belül a budapesti VIII. kerületben rajtaütöttek a férfin, majd előállították a kerületi rendőrkapitányságra.

Az elfogott férfi bíróság elé állítását, a nemzetközi koordinációt, valamint a későbbi átadásával kapcsolatos feladatokat a NEBEK intézi.

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