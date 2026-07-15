Videó: találkozott végzetével az orosz Mi–28-as – Ezt a találatot nem lehetett kivédeni

Az ukrán drónerők parancsnoka, a magyar származású és „Magyar” hívójelű Robert Brovdi megosztott egy videót egy orosz Mi–28-as katonai helikopter elleni ukrán dróntalálatról.

Az Mi–28-as Éjjeli Vadász orrával a földbe fúródik

– írta Brovdi kommentárként a videó mellé.

A támadást a Belgorodi területen található Viazove térségében hajtották végre.

A támadó drónról készített videón látható, hogy a pilóta nélküli repülőgép hátulról az orosz harci helikopter farokrészébe csapódik, ezután elsötétül a kép.

Az Mi–28-as (NATO-kódja Havoc) támadó helikoptereket még a szovjet időkben, az 1980-as évek elején állították szolgálatba.

Brovdi tavaly szeptemberben is megosztott egy videót egy másik Mi–28-as elleni dróntámadásról.

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