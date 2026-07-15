Zelenszkij: Putyin sorsfordító döntés előtt áll, hamarosan lépnie kell

Az ukrán államfő szerint az orosz elnökválasztás olyan fordulópont, amely után Vlagyimir Putyin újabb lépéseket tehet a konfliktus eszkalációja felé, és ennek egyik legvalószínűbb módja a sorozás kiterjesztése. Zelenszkij kifejtette, hogy a mozgósítás fokozása nyilvánvaló lépés, ugyanakkor komoly anyagi forrásokat igényel. Hozzátette, hogy Moszkva nem tudja a végtelenségig bővíteni a szerződéses állományt a magas kifizetések miatt, így a Kreml inkább

a költséghatékonyabb kényszermozgósítás mellett dönthet, amely nem igényel drága szerződések megkötését.

Az elnök hangsúlyozta, hogy Ukrajna folyamatosan elemzi ezeket a kockázatokat, és felkészül a Kreml várható döntéseire. A mozgósítás mellett Moszkvának más eszközei is vannak a frontvonalbeli helyzet élezésére, amelyeket Putyin katonai előnyök szerzésére vagy harmadik országok nyomás alá helyezésére használhat fel. Zelenszkij ugyanakkor egy alternatív forgatókönyvet is felvázolt, amely az ukrán védelmi erők aktív hadműveleteinek folytatására épül. Véleménye szerint ez a stratégia tárgyalóasztalhoz kényszerítheti a Kremlt. Az elnök elmondta, hogy az Európai Unió vezetőivel és az amerikai elnökkel is ismertette azokat az igényeket, amelyek a folyamat felgyorsításához szükségesek.

Az államfő korábban egy titkos közel-keleti megállapodás létezését is megerősítette, ám ennek részleteit biztonsági okokból egyelőre nem hozhatják nyilvánosságra. Emellett komoly személyi változásokat vetített előre az ukrán diplomáciai testületben, jelezve, hogy több külföldi állomáshelyen – köztük az Egyesült Államokban – szolgáló ukrán nagykövet is távozik a posztjáról a konzultációk lezárultával.

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