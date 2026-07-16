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50 liter üzemanyag ömlött a tengerbe az Adrián, le kellett zárni az egyik legnépszerűbb strandot
Globál

50 liter üzemanyag ömlött a tengerbe az Adrián, le kellett zárni az egyik legnépszerűbb strandot

MTI
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Lezárták csütörtökön a szlovén tengerpart egyik legnépszerűbb fürdőhelyét, a portoroži központi strandot, miután mintegy 50 liter üzemanyag ömlött a tengerbe a kikötő egyik hajójából.

Piran önkormányzatának közlése szerint a szennyezés reggel fél 9 körül történt.

A szél az üzemanyagfoltot a part felé sodorja, ezért további intézkedésig a kutyás strand és a Riviera strand közötti teljes partszakaszon megtiltották a fürdőzést.

A strand üzemeltetője vörös zászlót vont fel, a szennyezés terjedésének megfékezésére pedig úszó gátakat és felszívó eszközöket helyeztek ki.

A szennyezés felszámolásán tűzoltók, polgári védelmi egységek és a hajózási igazgatóság munkatársai dolgoznak. A látogatókat arra kérték, hogy ne menjenek a vízbe, és kövessék a helyszínen dolgozó szakemberek utasításait.

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