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Áll a bál Európa legnagyobb atomerőműve körül - Átléptek egy határt az ukránok?
Globál

Áll a bál Európa legnagyobb atomerőműve körül - Átléptek egy határt az ukránok?

MTI
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A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója elfogadhatatlannak nevezte csütörtökön, hogy légitámadásban megölték a zaporizzsjai atomerőmű főmérnökét a dél-ukrajnai létesítménynél. Oroszország Kijevnek tulajdonítja a támadást, utóbbi viszont tagadja, hogy köze volna hozzá.

Rafael Grossi "az erőmű és vezetése elleni támadásnak minősíti az incidenst, és szerinte az súlyosan veszélyeztette a nukleáris biztonságot" - írta az ENSZ szakosított szervezete az X-en.

A NAÜ felszólítja a szemben álló feleket, hogy azonnal szüntessenek be minden támadást az atomlétesítmények ellen, illetve azok környezetében

- tette hozzá Grossi.

Moszkva azzal vádolta meg szerdán az ukrán erőket, hogy drónnal megölték Alekszandr Jakovlevet, az orosz kézen lévő zaporizzsjai erőmű főmérnökét. Oroszország szerint a főmérnök gépjárműve elleni légicsapásban életét vesztette a gépkocsivezető is.

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Kijev azonban csütörtök délután határozottan visszautasította a vádat. "Az erőművel kapcsolatos valamennyi fenyegetés alapvető oka továbbra is annak törvényellenes elfoglalása és katonai célokra történő felhasználása az Oroszországi Föderáció által" - olvasható az ukrán külügyminisztérium közleményében.

A NAÜ képviselői folyamatosan jelen vannak Zaporizzsjában, amelynek mind a hat reaktorblokkja üzemen kívül van 2022 óta. Amikor csak az erőművet veszélyeztető katonai cselekmény történik, az ENSZ-szervezet mindig önmérsékletre inti Moszkvát és Kijevet, attól tartva, hogy egy támadás jelentősebb atombalesetet idéz elő.

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