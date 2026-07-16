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Áll a bál Ukrajnában: egyetlen döntéssel kivágta a biztosítékot Zelenszkij, hatalmas a felháborodás
Globál

Áll a bál Ukrajnában: egyetlen döntéssel kivágta a biztosítékot Zelenszkij, hatalmas a felháborodás

Portfolio
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A folyamatban lévő ukrán kormányátalakítás keretében Volodimir Zelenszkij tegnap felmentette Mihajlo Fedorovot a védelmi miniszteri tisztségből, miután egyeztetést folytatott az ukrán katonai vezetéssel. Egy kormánypárti képviselő szerint a tárca élére Ihor Klimenko eddigi belügyminiszter érkezhet, akinek kinevezéséről a parlament várhatóan ma dönt. A Kyiv Independent által megszólaltatott elemzők és politikusok szerint az ellentmondásos menesztés hátterében a Fedorov és Olekszandr Szirszkij főparancsnok közötti nézeteltérések állnak. A népszerű fiatal politikus távozása miatt tüntetést szerveznek Kijevben.

Fedorov a közösségi oldalán erősítette meg a távozásáról szóló hírt,

egyúttal felsorolta rövid, féléves hivatali idejének mintegy húsz főbb eredményét.

Ezek közül elsőként az orosz haderő Starlink-hozzáférésének letiltását, az oroszok által megszállt Krím félsziget logisztikai útvonalai elleni hadjáratot, valamint a "népszerűtlen, ám rendkívül fontos" katonai reformot emelte ki. Fedorov emellett három olyan célt is megnevezett, amelyekre nem jutott ideje: a védelmi tárca NATO-normák szerinti teljes átalakítását, a hadibeszerzési rendszer reformját, valamint az "elszámoltathatóság kultúrájának" megteremtését.

Miközben Fedorov leváltása sokakat ledöbbentett, a lehetséges utódként emlegetett Ihor Klimenko személye

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mind a kormánypárti, mind Az ellenzéki képviselőket hidegen hagyta.

Klimenko 2019 és 2023 között az ukrán nemzeti rendőrséget irányította, majd elődje, Denisz Monasztirszkij halálát követően vette át a belügyminisztérium vezetését. Szóvivője szerint magát Klimenkót is váratlanul érte az elnöki felkérés, de volt katonaként parancsnak vette a döntést.

Fedorov hirtelen felmentését ukrán parlamenti képviselők és szakértők is a Fedorov és Szirszkij közötti feszültségnek tudják be.

Ez rossz hír

- kommentálta a döntést Zelenszkij pártja, a Nép Szolgája egyik tagja.

Egy, a megbeszélésen jelen lévő képviselő szerint Zelenszkij a védelmi tárca és a katonai vezetés közötti mély szakadékkal indokolta a lépést, ám arra szintén utalt, hogy

idővel akár Szirszkij leváltása is elképzelhető.

Az ukrán államfő a toborzó tisztek kérdését és a mozgósítás nehézségeit is a döntés okai közé sorolta, és Klimenkótól várja e problémák megoldását.

Ez egy abszurd válasz. Ha [Zelenszkij] azt gondolta, hogy a katonai vezetést kell újraépíteni, akkor miért a védelmi minisztert rúgta ki?

- nyilatkozta a már idézett törvényhozó a Kyiv Independentnek.

Állítólag súrlódások léptek fel Fedorov és Szirszkij viszonyában. Nem mindenki elégedett Fedorov hadseregreform-javaslataival, különösen a védelmi minisztérium működésének átalakítására vonatkozó terveivel

- vélekedett Volodimir Feszenko ukrán politikai elemző. Feszenko szerint nem célszerű félévente váltogatni a védelmi minisztert, ráadásul Fedorovval szemben nem merültek fel komolyabb aggályok.

Ez egy konfliktus egy fiatal technokrata és egy, elsősorban a posztszovjet katonai iskolából származó tábornok között

- foglalta össze a helyzetet Jurij Hudimenko, a tárca korrupcióellenes tanácsának vezetője még előző hónapban.

A 35 éves Fedorov, aki 2019 és 2026 között a digitális átalakulásért felelős tárcát vezette és miniszterelnök-helyettesként is szolgált, ritka módon mind a kormánypárt, mind az ellenzék támogatását élvezte.

A népszerű reformer felmentése tiltakozásokat váltott ki ukrajnában.

Dmitro Kozjatinszkij katonai veterán, aki tavaly a korrupcióellenes szervek felszámolásával szemben is demonstrációkat szervezett, Kijev utcáira hívta a lakosságot Zelenszkij "folyamatos átszervezései" miatt.

Soha nem fogjuk legyőzni Oroszországot, amíg ugyanez a totális stagnálás és korrupció uralkodik a hadseregünkben és a minisztériumainkban

- írta az aktivista.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Andrij Neszterenko

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