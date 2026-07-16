Áll a bál Ukrajnában: egyetlen döntéssel kivágta a biztosítékot Zelenszkij, hatalmas a felháborodás

Fedorov a közösségi oldalán erősítette meg a távozásáról szóló hírt,
egyúttal felsorolta rövid, féléves hivatali idejének mintegy húsz főbb eredményét.
Ezek közül elsőként az orosz haderő Starlink-hozzáférésének letiltását, az oroszok által megszállt Krím félsziget logisztikai útvonalai elleni hadjáratot, valamint a "népszerűtlen, ám rendkívül fontos" katonai reformot emelte ki. Fedorov emellett három olyan célt is megnevezett, amelyekre nem jutott ideje: a védelmi tárca NATO-normák szerinti teljes átalakítását, a hadibeszerzési rendszer reformját, valamint az "elszámoltathatóság kultúrájának" megteremtését.
Miközben Fedorov leváltása sokakat ledöbbentett, a lehetséges utódként emlegetett Ihor Klimenko személye
mind a kormánypárti, mind Az ellenzéki képviselőket hidegen hagyta.
Klimenko 2019 és 2023 között az ukrán nemzeti rendőrséget irányította, majd elődje, Denisz Monasztirszkij halálát követően vette át a belügyminisztérium vezetését. Szóvivője szerint magát Klimenkót is váratlanul érte az elnöki felkérés, de volt katonaként parancsnak vette a döntést.
Fedorov hirtelen felmentését ukrán parlamenti képviselők és szakértők is a Fedorov és Szirszkij közötti feszültségnek tudják be.
Ez rossz hír
- kommentálta a döntést Zelenszkij pártja, a Nép Szolgája egyik tagja.
Egy, a megbeszélésen jelen lévő képviselő szerint Zelenszkij a védelmi tárca és a katonai vezetés közötti mély szakadékkal indokolta a lépést, ám arra szintén utalt, hogy
idővel akár Szirszkij leváltása is elképzelhető.
Az ukrán államfő a toborzó tisztek kérdését és a mozgósítás nehézségeit is a döntés okai közé sorolta, és Klimenkótól várja e problémák megoldását.
Ez egy abszurd válasz. Ha [Zelenszkij] azt gondolta, hogy a katonai vezetést kell újraépíteni, akkor miért a védelmi minisztert rúgta ki?
- nyilatkozta a már idézett törvényhozó a Kyiv Independentnek.
Állítólag súrlódások léptek fel Fedorov és Szirszkij viszonyában. Nem mindenki elégedett Fedorov hadseregreform-javaslataival, különösen a védelmi minisztérium működésének átalakítására vonatkozó terveivel
- vélekedett Volodimir Feszenko ukrán politikai elemző. Feszenko szerint nem célszerű félévente váltogatni a védelmi minisztert, ráadásul Fedorovval szemben nem merültek fel komolyabb aggályok.
Ez egy konfliktus egy fiatal technokrata és egy, elsősorban a posztszovjet katonai iskolából származó tábornok között
- foglalta össze a helyzetet Jurij Hudimenko, a tárca korrupcióellenes tanácsának vezetője még előző hónapban.
A 35 éves Fedorov, aki 2019 és 2026 között a digitális átalakulásért felelős tárcát vezette és miniszterelnök-helyettesként is szolgált, ritka módon mind a kormánypárt, mind az ellenzék támogatását élvezte.
A népszerű reformer felmentése tiltakozásokat váltott ki ukrajnában.
Dmitro Kozjatinszkij katonai veterán, aki tavaly a korrupcióellenes szervek felszámolásával szemben is demonstrációkat szervezett, Kijev utcáira hívta a lakosságot Zelenszkij "folyamatos átszervezései" miatt.
Soha nem fogjuk legyőzni Oroszországot, amíg ugyanez a totális stagnálás és korrupció uralkodik a hadseregünkben és a minisztériumainkban
- írta az aktivista.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Andrij Neszterenko
Akkora lett a csapkodás a dél-koreai tőzsdén, hogy a hatóságok felfüggesztették a tőkeáttételes ETF-ek bevezetését
Igyekeznek mérsékelni az ingadozást.
Elég volt a kiszolgáltatottságból: saját katonai fejlesztésbe kezd az európai ország
200 millió eurós tétel.
Hirtelen iszonyú sok pénz jelent meg a magyarok megtakarítási számláin
Rekordokat döntött az adójóváírás.
Meglepő helyről jöhet a vidéki vegyesboltok megmentője – Ez lehet a bevásárlás jövője
A pénztáros elmehet aludni, a bolt viszont nyitva marad.
Mégsem kerülte el Magyarországot a szalmonellás tészta: azonnal vigye vissza, aki ilyet vett!
Súlyos betegséget kockáztat, aki eszik az instant ételből.
Áll a bál Ukrajnában: egyetlen döntéssel kivágta a biztosítékot Zelenszkij, hatalmas a felháborodás
A háborús célokat is alááshátja az elnök lépése?
Több mint 40 milliárdos startuptámogatásról egyeztek meg az EU-ban
A kompromisszumhoz vezető trilóguson a Tisza is képviseltette magát.
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Már az AI fizet a kártyáddal Magyarországon - új lehetőségek a lakossági és vállalati bankolásban
Három hét alatt két magyar bank is engedélyezte, hogy egy mesterséges intelligencia a nevedben fizessen. Májusban előbb az OTP Bank, majd a Gránit Bank hajtott végre ilyen tranzakciót, júliusban
Top 10 osztalék részvény - 2026. július
Július elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk
A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árnyaltabb képet mutat: húsz év alatt valóban nőtt az orvosok száma,... The post Több orvos
Szalvéta vs. Excel - Warren Buffett sem számolgatott
A pénzügyi modellek csak annyira jók, amennyire a mögéjük tett feltételezések. A valódi versenyelőny nem a képletekben, hanem a vállalatok mély megértésében rejlik, éppen ezért... The pos
Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára?
Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü
Az emberi tudás hiedelmeken alapul - Csányi Vilmos és Szabó László a gazdaságról - 2. rész
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. 2. rész. Az első részt itt tudod meghallgatni: Borzalom, hogy... The po
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Dermesztő jóslat jött: aki lefejleszti a szuperintelligenciát, azé lesz minden?
Ránk ijesztettek.
Órákon belül elbúcsúzhatunk kedvenc állampapírjainktól − Meddig folytatódhat a kamatvágás?
Kérdés, hogy megéri-e még ezek után az államnak hitelezni.
Mutatunk egy magyar részvényt, amire érdemes lehet odafigyelni
Bárány Kristóffal, a Shopper Park Plus igazgatóságának elnökével beszélgettünk.