Amerika elkezdett szembefordulni Izraellel - Olyan dolog történt, ami pár éve még elképzelhetetlen lett volna

A külügyi költségvetési törvényhez benyújtott módosító indítvány 3,3 milliárd dollárnyi támogatást vont volna meg.

Bár a republikánusok határozott kiállásának köszönhetően a javaslat végül 314–104 arányban elbukott, a szavazás így is komoly fordulópontot jelent a Demokrata Párt oldalán.

A javaslatot a 211 jelen lévő demokrata képviselőből 103-an támogatták, további tízen pedig tartózkodtak. Két évvel korábban egy hasonló kezdeményezést csak 37 demokrata képviselő támogatott, jórészt ők a párt bal szárnyához tartoznak. Az igennel szavazók között volt Nancy Pelosi korábbi házelnök is, aki közleményében úgy fogalmazott, hogy voksával azt az üzenetet kívánta küldeni, hogy az amerikaiak joggal követelik a véget nem érő háborús ciklus lezárását, a Netanjahu-kormány pedig nem folytathatja a jelenlegi politikáját.

A módosítást az izolacionista politikát hirdető republikánus Thomas Massie nyújtotta be, saját pártjából azonban mindenki más ellene szavazott.

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