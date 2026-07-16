FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Amerika elkezdett szembefordulni Izraellel - Olyan dolog történt, ami pár éve még elképzelhetetlen lett volna
Globál

Amerika elkezdett szembefordulni Izraellel - Olyan dolog történt, ami pár éve még elképzelhetetlen lett volna

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A washingtoni képviselőházban szerdán a demokrata képviselők közel fele az Izraelnek nyújtott katonai támogatás megvonására szavazott - írja a Politico. Néhány éve még elképzelhetetlen lett volna, hogy valamelyik nagypárt ilyen arányban szavazzon Izrael támogatásának csorbítására.

A külügyi költségvetési törvényhez benyújtott módosító indítvány 3,3 milliárd dollárnyi támogatást vont volna meg.

Bár a republikánusok határozott kiállásának köszönhetően a javaslat végül 314–104 arányban elbukott, a szavazás így is komoly fordulópontot jelent a Demokrata Párt oldalán.

A javaslatot a 211 jelen lévő demokrata képviselőből 103-an támogatták, további tízen pedig tartózkodtak. Két évvel korábban egy hasonló kezdeményezést csak 37 demokrata képviselő támogatott, jórészt ők a párt bal szárnyához tartoznak. Az igennel szavazók között volt Nancy Pelosi korábbi házelnök is, aki közleményében úgy fogalmazott, hogy voksával azt az üzenetet kívánta küldeni, hogy az amerikaiak joggal követelik a véget nem érő háborús ciklus lezárását, a Netanjahu-kormány pedig nem folytathatja a jelenlegi politikáját.

A módosítást az izolacionista politikát hirdető republikánus Thomas Massie nyújtotta be, saját pártjából azonban mindenki más ellene szavazott.

Még több Globál

Megtámadták Kijevet, új vezető Ukrajna élén, de nem mindenki tapsol – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Kongatják a vészharangot: súlyos gazdasági fenyegetés robbant be

Súlyos csapás érte Oroszországot: videókon, ahogy lángba borul a stratégiai bombázóknak otthont adó légibázis

Kapcsolódó cikkünk

Kiszivárgott: befolyásos muzulmán vezetők hangolják Trumpot Netanjahu ellen

Ezt nagyon elszúrta Donald Trump: örökké tartó háborúba ragadhat bele a béketeremtő elnök

Elgáncsolták Trump ezermilliárd dolláros álmát: lőttek Amerika brutális felfegyverzésének?

Címlapkép forrása: Graeme Sloan/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Connectax VAT Manager eÁFA M2M

Az eÁFA M2M átállás kapcsán sok vállalatnál elsőként az IT-fejlesztés kérdése merül fel: hogyan készül majd el az XML, hogyan kapcsolódik a rendszer a NAV-hoz, ki fogja értelmezni a vissza

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: új párt alakulhat a Fidesz romjain, lemondott Szijjártó Péter
Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Nagy baj van a Hormuzi-szorosnál: szétlövik az amerikai védelem alatt hajózó tankereket, rettegnek a vállalatok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility