Durva vádak érték az ukrán titkosszolgálatot: közük lehetett a milliárdos elleni merénylethez ?

Az ukrán katonai hírszerzést (GUR) vádolja az ellene elkövetett merényletkísérlettel Vadim Jermolajev ukrán származású milliomos ingatlanfejlesztő, aki súlyos sebesüléseket szenvedett a monacói lakása előtt mintegy két hete végrehajtott robbantásban.

"A rendelkezésünkre álló vizsgálati eredmények alapján kétségünk sincs afelől, hogy az ukrán védelmi minisztérium fő hírszerzési részlegének, általánosan ismert nevén a GUR-nak az aktív állományú tisztjei közvetlenül részt vettek ebben a merényletkísérletben" - olvasható Jermolajev ügyvédjein keresztül közzétett állásfoglalásában, amelybe a dpa német hírügynökség is betekintést nyert.

Az üzletember szerint a cselekményben "a szakszolgálat mostani és egykori vezetéséhez közeli személyek" vettek részt.

Az üggyel foglalkozó monacói és nizzai ügyészségek gyilkossági kísérlet és robbanóanyaggal elkövetett bűncselekmény címén indítottak nyomozást. A vádhatóságok egyelőre nem reagáltak az üzletember által felhozott vádakkal, illetve a nyomozás jelenlegi állásával kapcsolatos megkeresésekre.

Az 58 éves Jermolajev Ukrajnából származik, jelenleg ciprusi állampolgár, 2021 óta pedig Monacóban él. Ukrajna 2023 decemberében szankciókkal sújtotta az Oroszország által megszállt Krímben folytatott üzleti tevékenysége miatt.

Monacói lakása előtt június 29-én este lépett működésbe egy csomagba rejtett pokolgép, a robbanásban az oligarcha, a felesége, valamint a fiuk is megsebesült.

A merénylet elkövetése miatt az Interpolon keresztül körözést adtak ki a 39 éves - Németországban lakóhellyel rendelkező - Anasztaszija Berezovszka ukrán állampolgár ellen, de őt később holtan találták meg Kijev közelében, lőtt sebekkel a fején. Az ő meggyilkolásának gyanújával az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint a GUR egyik tisztjét és a rendvédelmi szervek egyik korábbi tagját vették őrizetbe.

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