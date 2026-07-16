Elárulta a Kreml, mekkora esélyt lát a háború mihamarabbi lezárására

A Kreml csütörtökön azt közölte, hogy jelenleg nem mutatkozik esély az Ukrajnával való béketárgyalások folytatására, bár Oroszország továbbra is nyitott a párbeszédre - írja a Reuters.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kifejtette, hogy Oroszország nagyra értékeli Törökország békefolyamat előmozdítására tett erőfeszítéseit, de nincs "azonnali kilátás" azok folytatására.

Vlagyimi Putyin orosz elnök szóvivője azt is közölte, hogy

Moszkva szorosan nyomon követi Volodimir Zelenszkij ukrán elnök folyamatban lévő, átfogó kormányátalakítását.

Peszkov véleménye szerint az új tárcavezetők kinevezése önmagában nem hoz változást mindaddig, amíg Kijev nem hajlandó olyan döntéseket hozni, amelyek a háború békés rendezéséhez vezethetnek.

A Kreml szóvivője kijelentette,

az orosz gazdaság kihívásai meglátásuk szerint nem kritikusak, és a makrogazdasági stabilitás biztosított.

Peszkov szerint Oroszország sem maradhat teljesen független a világgazdaság problémáitól, ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Vlagyimir Putyin elnök a jelenlegi gazdasági növekedés ütemét korábban elégtelennek nevezte.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images