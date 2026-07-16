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Elég volt a kiszolgáltatottságból: saját katonai fejlesztésbe kezd az európai ország
Globál

Elég volt a kiszolgáltatottságból: saját katonai fejlesztésbe kezd az európai ország

MTI
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A más országoktól való függőség csökkentése érdekében megfigyelést segítő saját műholdrendszert fejleszt Belgium - jelentette be Theo Francken belga védelemi miniszter csütörtökön.

A De Tijd és a L'Echo belga napilapnak adott nyilatkozatában Francken elmondta, a belga védelmi minisztérium

több mint 200 millió eurót fektet az ország első védelmi célú, "több tucat műholdból" álló rendszerének kiépítésébe.

A műholdrendszer már jövőre biztosíthatja a független megfigyelőképességet alacsony Föld körüli pályán, megerősítve Belgium stratégiai autonómiáját - magyarázta.

Francken elmondta a katonai műholdképek tekintetében Belgium jelenleg francia műholdakra támaszkodik.

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Naponta néhány percre kérhetünk műholdképeket. A saját műholdrendszer célja, hogy a belga védelem folyamatosan hozzáférjen a szükséges képekhez

- fogalmazott a belga védelmi miniszter.

A Le Soir című, francia nyelvű belga napilap beszámolójában azt írta: a műholdrendszer kiépítésével a belga védelmi tárca célja Belgium elemző képességeinek megerősítése a stratégiailag fontosnak ítélt régiókban, különösen Afrikában, ahol Belgium katonai személyzetet telepít és számos biztonsági válság alakulását figyeli.

A katonai képesség teljesen működőképes rendszere várhatóan 2030-ra lesz elérhető

- tette hozzá a napilap.

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