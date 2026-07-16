Elképesztő tempóban gyártja új fegyvereit a keleti szuperhatalom, veszélyben az Egyesült Államok légi fölénye

Kína az Egyesült Államok után másodikként mutatta be a világon a saját fejlesztésű, ötödik generációs vadászgépét. A 2016-os bemutatkozást követően visszatérően megjelentek azok a kritikák, hogy ezek valójában nem a szélsebesen fejlődő hadipart, sokkal inkább a katonai hírszerzés sikere, mivel néhány elemében feltűnően hasonlítanak az amerikai versenytársakra. A gyártás ezt követően megindult, de a kínai szokásoknak megfelelően arról szinte semmiféle információt nem adtak, hogy mekkora tempót tud diktálni az üzem. A TWZ kiemeli, hogy

a sorozatgyártás kialakítás egy kifejezetten komplex feladat, ezért ez sem elhanyagolható a fejlesztést követően.

A legnagyobb figyelem a kínai légierővel (PLAAF) kapcsolatban a fel-felbukkanó hatodik generációs vadászgépek prototípusaira (?) vetül újabban a legnagyobb figyelem, ám egy valós konfliktus helyzetben sokkal többet számít, hogy a már ténylegesen kifejlesztett fegyverekből mennyi van, és ezek mennyire tudnak hatékonyak lenni. A J-20-as példáján keresztül szemléletesen bemutatható, hol is tart valójában jelenleg a kínai légierő, a TWZ kísérletet tett a már szolgálatba állított ötödik generációs vadászgépek számának meghatározására. Kiemelik, hogy a 2016-ban megvillantott első verzió óta folyamatosan dolgoztak az ütőképesebb megoldásokon, így minőségi szempontból is előrelépés történt: lett kétüléses verzió, valamint saját fejlesztésű hajtóműves modell is.

A számot illetően először 2019-ben érkezett becslés, mintegy 50 darabra tették akkor a szolgálatba állított J-20-asok számát. 2022 végére jelentős ugrást érzékeltek, addigra mintegy 200 lehetett a PLAAF kötelékében. Ez akkor már vitatott számnak bizonyult, más források inkább 150 körülre tették ekkoriban a kínai ötödik generációs vadászgépeket. Már ez is mutatja, hogy a szakértők körében mennyire nincs egyetértés a pontos számokat illetően, de ettől kezdve még inkább szerteágazóak a becslések. A Janes 2024 közepére körülbelül 195 darabot mondott, Andreas Rupprecht, kínai katonai szakértő a sorozatszámokat követve valamikor 2025 őszére a 300. példány legyártását jelentette. A brit Royal United Services Institute (RUSI) elemzőház úgy véli, hogy

az éves gyártási mennyiség nagyjából 120 körül lehet, az évtized végére pedig nem kizárt, hogy nagyjából 1000 darab J-20-asa lesz Pekingnek.

Abban mindenki egyetért, hogy az ütem szédítő, a PLAAF hamarosan beérheti az Egyesült Államokat mennyiségben. A minőség másik kérdés, egyes nyugati katonai szakértők nem tartják a képességeit túl veszélyesnek. A helyet azonnal megváltozik, ha pusztán a Távol-Keletet vesszük figyelembe, ugyanis ebben a helyzetben drámaian Kína kerül fölénybe. Ugyanakkor az újabb fejlesztések azt mutatják, hogy Peking már a jövő fegyvereivel foglalkozik, ugyanakkor a J-20-as példája erődemonstrációnak tökéletes, hogy

ezzel Kína bebizonyítsa, felveszi a versenyt a gyártás terén a nagy riválissal.

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