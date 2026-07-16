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Ez még hiányzott: megszólaltak a Közel-Keletet rettegésben tartó lázadók
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Ez még hiányzott: megszólaltak a Közel-Keletet rettegésben tartó lázadók

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Abdel-Malik al-Húszi, a jemeni húszi mozgalom vezetője csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy amennyiben Rijád beavatkozik a Jemen elleni, általa átfogó agressziónak nevezett hadműveletbe, és a helyzet tovább eszkalálódik, a szaúdi olajlétesítmények és más kulcsfontosságú infrastruktúrák is a csoport rakéta- és dróntámadásainak célpontjaivá válnak - írja a Reuters

A húszik korábban már mértek rakétacsapásokat Szaúd-Arábiára, miután azzal vádolták meg a királyságot, hogy hétfőn bombázta az ellenőrzésük alatt álló egyik repülőteret.

Ezzel a lépéssel gyakorlatilag felbomlott a szemben álló felek között négy éve fennálló fegyverszünet.

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