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Felfordulás Kijevben: sokan nem örülnek Zelenszkij döntésének
Globál

Felfordulás Kijevben: sokan nem örülnek Zelenszkij döntésének

MTI
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Naftohaz állami energetikai vállalat vezérigazgatóját, Szerhij Koreckijt jelölte Ukrajna új miniszterelnökének a háború közepette végrehajtott kormányátalakítás részeként. A parlament várhatóan csütörtökön szavaz a kinevezésről. A kormányátalakítás a védelmi tárcát is érinti, ahol Mihajlo Fedorov távozása várható.

Ruszlan Sztefancsuk parlamenti elnök közölte, hogy a Legfelső Tanács megkapta az államfő előterjesztését Szerhij Koreckij kinevezéséről, amelyet a törvényes eljárásnak megfelelően rövidesen napirendre tűznek.

Mivel Zelenszkij pártja parlamenti többséggel rendelkezik, a jelölés jóváhagyása valószínűsíthető.

Az elnök indoklása szerint Koreckij a legalkalmasabb jelölt, mert Ukrajna előtt a közelgő télre való felkészülés, illetve az orosz támadások miatt veszélyeztetett energiaellátás biztosítása áll a legfontosabb feladatként.

A személycserék a védelmi minisztériumot is érintik. Mihajlo Fedorov védelmi miniszter a Telegramon közölte, hogy nagy megtiszteltetés volt számára a tisztség betöltése, ezzel gyakorlatilag megerősítve távozását.

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Ukrán sajtóértesülések szerint helyére Ihor Klimenko belügyminiszter kerülhet.

Fedorov leváltása bírálatokat váltott ki több ukrán politikus és katonai szakértő részéről. Támogatói szerint a mindössze fél éve hivatalban lévő miniszter jelentős előrelépést ért el a drónbeszerzések felgyorsításában, a védelmi beszerzések átalakításában és az adatvezérelt hadviselési rendszer fejlesztésében. Bírálói ugyanakkor azt vetették a szemére, hogy nem sikerült érdemi eredményeket elérnie a mozgósítás és a toborzási rendszer reformjában.

Fedorov még távozása előtt bejelentette, hogy az ukrán hadsereg sikeresen tesztelt egy, a védelmi minisztérium fejlesztési programjában készült ballisztikus rakétát. Közlése szerint a fejlesztéssel 30 százalékkal sikerült csökkenteni az előállítási költségeket, miközben jelentősen javult a fegyver pontossága.

A kormányátalakítás vasárnap kezdődött, amikor Volodimir Zelenszkij kezdeményezte Julija Szviridenko miniszterelnök leváltását. A parlament kedden elfogadta a kormányfő lemondását, ami az alkotmány értelmében a teljes kabinet távozását eredményezte. Ez a második miniszterelnök-váltás a 2022 februárjában kezdődött orosz invázió óta.

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